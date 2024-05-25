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Эндокринолог рассказала о пользе красного вина

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Красное вино может быть полезнее белого за счет содержания ресвератрола — вещества, укрепляющего стенки сосудов и снижающего артериальное давление, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова.

Источник: Kym Ellis/CC0

«Скорее всего, пользы при употреблении красного вина будет больше, чем у белого вина. Красное вино содержит больше ресвератрола», — отметила Балашова.

Врач пояснила, что ресвератрол — это вещество, которое укрепляет стенки сосудов, снижает артериальное давление и оказывает противовоспалительный, антиоксидантный и омолаживающий эффект.

Однако, чтобы получить суточную норму ресвератрола, необходимо выпить около 7 литров вина, поэтому эндокринолог не рекомендует потреблять красное вино ради мнимой пользы.

«Просто чтобы получить его в нужном количестве, надо 7 литров вина в день выпивать — это невозможно», — сказала Балашова.

Она отметила, что кроме винограда есть еще много полезных ягод, наиболее полезной для сосудов врач назвала чернику.