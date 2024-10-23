Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба

«Но, выбирая вид черного хлеба, следует учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые также содержат в себе сахара другого вида, например, солод. Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них», — добавила Калошина.