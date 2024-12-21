Эндокринолог рассказала о полезных свойствах красной икры

«Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В — В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии. Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек», — добавила Калошина.