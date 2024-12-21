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Эндокринолог рассказала о полезных свойствах красной икры

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Употребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной, репродуктивной систем организма, а микроэлементы, содержащиеся в икре, нормализуют сердечный ритм, снижают артериальное давление и регулируют уровень сахара в крови, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Источник: © РИА Новости

«Из жиров в икре преобладает холестерин. Но не надо его бояться, ведь он тоже важен для организма. Холестерин принимает участие в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов, гормонов. Помогает правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма», — сказала Калошина.

По словам эндокринолога, в икре содержится большое количество микроэлементов, особенно магния и фосфора. Магний благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах, уменьшает боли в суставах. Фосфор играет важную роль в формировании костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК.

«Также в икре содержатся жирорастворимые витамины — A, D, E, а также витамины группы В — В1 и В2 и РР (ниацин). Витамин D необходим для роста и здоровья костей. Витамин А (ретинол) важен для зрения, репродуктивной функции и иммунитета, он защищает организм от развития онкологии. Витамин Е помогает предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек», — добавила Калошина.