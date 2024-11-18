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Эндокринолог рассказала, кому шоколад вреден для здоровья

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шоколад содержит в себе значимые для организма человека микроэлементы, магний, витамины и фосфор, однако его потребление стоит ограничить людям, страдающим ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и повышенным холестерином, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Кристина Подорожнюк.

Источник: Freepik

«Одна полоска шоколада в день не принесет особо сильного вреда. Если переедать его и употреблять в большом количестве, то это как минимум может привести к ожирению, к избыточной массе тела, проблемам с печенью. И как раз таки вот этим людям, которые имеют ожирение, заболевания печени, сахарный диабет или артериальную гипертонию, повышенный холестерин в крови, им нужно жестко контролировать количество съеденного сладкого, в том числе шоколада. И я считаю, что этот продукт не должен быть каждый день в рационе», — сказала врач.

Эндокринолог предупредила, что, употребляя шоколад, не стоит забывать о его калорийности: в 100 граммах содержатся примерно от 500 до 600 килокалорий. При этом порядка 30 граммов шоколада в день будет наиболее безопасной дозой.

Так как в темном шоколаде содержится меньше сахара, предпочтение следует отдавать именно ему, добавила Подорожнюк.

«Шоколад — это тоже продукт, который заслуживает быть в рационе человека, но только в определённом количестве и качестве соотношения. Можно употреблять и молочный, и белый, и тёмный шоколад. Шоколад полезен тем, что содержит в себе микроэлементы, в нем может содержатся и магний, и витамины, и фосфор. В состав шоколада входят какао-масло, какао-бобы. Они также способствуют выработке в организме серотонина, дофамина — это гормон счастья, удовольствия, радости, и его вкус тоже имеет значение», — отметила она.