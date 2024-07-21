Эндокринолог рассказала, какая еда ускоряет старение человека

Ученые изучили шесть распространенных режимов питания и оценили их последующие риски для здоровья. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова прокомментировала работы исследователей и объяснила, какая еда способствует старению организма.
Эксперты, в частности, рассмотрели средиземноморскую диету с преобладанием растительной пищи и полезных жиров, кетогенную диету и западную. Как оказалось, последняя наихудшим образом влияет на организм человека. В ней наблюдался избыток жира и сахара, дефицит клетчатки.
Павлова в своем Telegram-канале пояснила, что организм во время западной диеты не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена. В итоге употребление фастфуда, жирного мяса и сладостей не только способствует ожирению, но и запускает более быстрое старение организма.
Эндокринолог посоветовала включать в рацион квашеные овощи и кисломолочные продукты, которые важны для микробиома.