Эндокринолог рассказала, какая еда ускоряет старение человека

Павлова в своем Telegram-канале пояснила, что организм во время западной диеты не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена. В итоге употребление фастфуда, жирного мяса и сладостей не только способствует ожирению, но и запускает более быстрое старение организма.