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Эндокринолог рассказала, какая еда ускоряет старение человека

Врач назвала продукты, которые важны для микробиома.

Источник: РИА "Новости"

Ученые изучили шесть распространенных режимов питания и оценили их последующие риски для здоровья. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова прокомментировала работы исследователей и объяснила, какая еда способствует старению организма.

Эксперты, в частности, рассмотрели средиземноморскую диету с преобладанием растительной пищи и полезных жиров, кетогенную диету и западную. Как оказалось, последняя наихудшим образом влияет на организм человека. В ней наблюдался избыток жира и сахара, дефицит клетчатки.

Павлова в своем Telegram-канале пояснила, что организм во время западной диеты не может в должном объеме синтезировать короткоцепочечные жирные кислоты, которые необходимы для нормальной работы иммунитета и энергетического обмена. В итоге употребление фастфуда, жирного мяса и сладостей не только способствует ожирению, но и запускает более быстрое старение организма.

Эндокринолог посоветовала включать в рацион квашеные овощи и кисломолочные продукты, которые важны для микробиома.