Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.

Источник: © РИА Новости

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина», — сказала Калошина.

Также, по словам эндокринолога, стоит употреблять в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.