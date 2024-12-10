Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть

«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина», — сказала Калошина.