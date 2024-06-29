Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса

«Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма — он не выдержит», — ответила она на вопрос, на сколько можно снижать вес в месяц.