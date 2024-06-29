Эндокринолог рассказала, чем опасна резкая потеря веса

«Это не больше 4 килограммов, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень. И это будет очень плохо для организма — он не выдержит», — ответила она на вопрос, на сколько можно снижать вес в месяц.
По ее словам, худеть надо медленно: в среднем один-два килограмма ежемесячно. Она объяснила, что чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса.
Репникова отметила, что когда человек очень сильно ограничивает организм в калорийности пищи, метаболизм замедляется до нуля и все уходит в жир. Однако как только человек «чуть-чуть дает себе поползновение в еде», он будет поправляться, потому что у него застопорен метаболизм.
Она добавила, что оптимальный индекс массы тела должен быть не ниже 22, но не выше 24. «Для культуристов, людей, которые накачивают мышцы, у них больше будет индекс массы тела за счет мышечного волокна», — пояснила эксперт.