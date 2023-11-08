Эндокринолог объяснила сильную тягу к фастфуду

«В продуктах быстрого питания активно используют усилители вкуса. Поступая в организм в больших количествах, они воздействуют на него как наркотик. Человеку хочется употреблять продукты с их содержанием всё больше и больше. При этом организму наносится серьезный вред», — рассказала Синицина.

Также она отметила, что фастфуд обычно запивают большим количеством сладких газированных напитков, где содержится много сахара. Они не только способствуют проталкиванию пищевого комка, освобождая место новой порции и растягивая стенки желудка, но и стимулируют повышенную выработку инсулина, который расщепляет глюкозу до гликогена.

«Глюкоза в чистом виде может усваиваться только головным мозгом. А всем органам необходим уже расщепленный сахар (гликоген). Чем больше сахара, тем больше инсулина, тем больше потребность в быстрых углеводах. В итоге вырабатывается столько инсулина, что организм теряет к нему чувствительность. Так развиваются инсулинорезистентность и сахарный диабет. К тому же большая выработка инсулина постепенно блокирует центр насыщения, расположенный в головном мозге. Человек постоянно чувствует голод и тягу к сладкому», — предупредила врач.

Также специалист обратила внимание, что в фастфуд добавляют различные красители, в основном искусственные. Они могут вызвать аллергию, отрицательно воздействуют на нервную систему, способствуют кислородному голоданию и снижению внимания, особенно у детей.

«Почему же они разрешены? Потому что в малых количествах не оказывают негативного влияния на организм. А учитывая длительное употребление фастфуда в больших количествах они накапливаются в организме, оказывая то самое негативное влияние», — подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, как рассказала врач, в булочки для бургеров, тесто для пиццы и сэндвичи часто добавляется бромат калия для улучшения текстуры.

«Научно доказано, что использование большого количества бромата калия, который в процессе термической обработки и выпечки продукта не расходуется полностью и остается в готовом продукте, способствует возникновению раковых опухолей», — заявила Синицина.

Также она отметила, что при приготовлении жареных блюд и некоторых закусок в системах быстрого питания часто применяется такой консервант, как третичный бутилгидрохинон (TBHQ) — его используют для предотвращения порчи масел и животных жиров. По словам врача, он негативно влияет на работу полезных бактерий кишечника, впоследствии снижая иммунный ответ организма на вирусы гриппа.