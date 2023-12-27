Эндокринолог объяснила пользу мандаринов для здоровья

«В 100 г мандарина (средний мандарин как раз весит около 100 г) содержится более половины дневной нормы витамина С, который необходим нам для правильной работы иммунной системы и синтеза коллагена, и около 10% необходимых нам пищевых волокон», — рассказала специалист.

По словам Губаревой, мандарины также являются источником витаминов группы В, а именно тиамина, рибофлавина и ниацина. Эти вещества необходимы для правильного функционирования и развития клеток. Также эти цитрусы содержат витамин Е, известный как природный антиоксидант, и витамин А, полезный для зрения, иммунитета и необходимый для роста.

«Кроме витаминов мандарины содержат и некоторые важные микроэлементы — например, кальций, отвечающий за плотность наших костей. Кроме того, он участвует в сокращении мышц и передаче сигналов в нервной и мышечной системах. Магний, который также участвует в регуляции функции нервной и мышечной систем, влияет на производство белка и плотность костной ткани», — прокомментировала эндокринолог.

Она рассказала, что в мандаринах также содержится фосфор, который укрепляет зубы и кости, а также участвует в процессах образования энергии в человеческом организме.

«Несмотря на их несомненную пользу, не рекомендуется есть более трех-пяти мандаринов в течение дня. Во-первых, этот фрукт содержит достаточное большое количество сахаров, кроме того, при употреблении в большом количестве мандарины могут вызывать ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — отметила эксперт.

Губарева напомнила, что принципы правильного питания предписывают употреблять разнообразные продукты для получения всего набора необходимых полезных веществ.

Ранее, 25 декабря, о полезных свойствах мандаринов рассказала научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Швабская. По ее словам, четыре-пять фруктов в день, добавленных в рацион, могут принести большую пользу здоровью. Так, в мандаринах содержится много каротиноидов, а именно бета-криптоксантина, лютеина и зеаксантина, каждый из которых играет значительную роль в работе человеческого организма.

19 декабря в пресс-службе Роскачества рассказали, что при выборе мандаринов следует ориентироваться на яркий цвет кожицы, на которой не должно быть пятен или гнили.