Эндокринолог объяснила, кому нельзя часто есть мороженое. Даже в жару

Людям с лишним весом можно есть мороженое не чаще одного раза в месяц, только в этом случае десерт не отразится на фигуре. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова. Она пояснила, что эта же рекомендация касается и тех, кто страдает от угревой сыпи (акне).
«Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак, — обострения болезни не миновать», — заявила доктор.
По словам Павловой, в идеале от мороженого лучше отказаться, причем всем людям. А если и есть, то исключительно в первой половине дня, как и другие сладкие продукты (ягоды, фрукты, горький шоколад). Это необходимо, чтобы не вызвать вечером серьезный скачок сахара в крови.
С точки зрения пользы мороженое не может похвастаться солидным набором витамином и минералов, отметила эндокринолог. Небольшое количество белка и кальция, что содержится в молоке, которое используется для изготовления пломбира, фактические нивелируется большим количеством сахара и жира.
Фруктовый лед тоже содержит слишком много сахара и минимум витаминов.
«Если хотите получить более существенную пользу от мороженого, заморозьте свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок. И все же летом у мороженого есть неоспоримый плюс: если съесть его в расстроенных чувствах, оно поднимет настроение. Если в счастливый момент — дополнительно усилит приток эндорфинов. Этот весомый довод в некоторые моменты важнее вреда».
В 2023 году в Роскачестве исследовали мороженое эскимо 19 торговых марок по 166 показателям качества и безопасности и назвали лучшее:
- «Вологодский пломбир»,
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- «Настоящий пломбир»,
- «Ростагрокомплекс»,
- «Свитлогорье»,
- «Чистая линия».
А вот три лабораторных образца своего названия «пломбир» не оправдали. В них нашли растительные жиры и в десертах этих же марок оказалось меньше положенного молочного жира:
- «Лента»,
- «Мишка на полюсе»,
- «Филевский пломбир».
Ранее в Роскачестве рассказали, сколько калорий в различных видах мороженого. Оказалось, что полезнее для фигуры выбирать сорбет и фруктовый лед (75 ккал и 90 ккал на 100 г продукта соответственно).
А самый ощутимый удар по талии может нанести мороженое «Лакомка»: в нем 320 ккал на 100 г. На позиции золотой середины между ними расположился простой белый стаканчик молочного мороженого с цифрой 132 ккал на 100 г десерта.