Эндокринолог объяснила, кому нельзя часто есть мороженое. Даже в жару

Людям с лишним весом можно есть мороженое не чаще одного раза в месяц, только в этом случае десерт не отразится на фигуре. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова. Она пояснила, что эта же рекомендация касается и тех, кто страдает от угревой сыпи (акне).