Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог объяснила, кому нельзя часто есть мороженое. Даже в жару

Рекомендации врача.

Источник: РИА "Новости"

Людям с лишним весом можно есть мороженое не чаще одного раза в месяц, только в этом случае десерт не отразится на фигуре. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, преподаватель факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова. Она пояснила, что эта же рекомендация касается и тех, кто страдает от угревой сыпи (акне).

«Для них мороженое в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак, — обострения болезни не миновать», — заявила доктор.

По словам Павловой, в идеале от мороженого лучше отказаться, причем всем людям. А если и есть, то исключительно в первой половине дня, как и другие сладкие продукты (ягоды, фрукты, горький шоколад). Это необходимо, чтобы не вызвать вечером серьезный скачок сахара в крови.

С точки зрения пользы мороженое не может похвастаться солидным набором витамином и минералов, отметила эндокринолог. Небольшое количество белка и кальция, что содержится в молоке, которое используется для изготовления пломбира, фактические нивелируется большим количеством сахара и жира.

Фруктовый лед тоже содержит слишком много сахара и минимум витаминов.

«Если хотите получить более существенную пользу от мороженого, заморозьте свежевыжатый апельсиновый или яблочный сок. И все же летом у мороженого есть неоспоримый плюс: если съесть его в расстроенных чувствах, оно поднимет настроение. Если в счастливый момент — дополнительно усилит приток эндорфинов. Этот весомый довод в некоторые моменты важнее вреда».

В 2023 году в Роскачестве исследовали мороженое эскимо 19 торговых марок по 166 показателям качества и безопасности и назвали лучшее:

  • «Вологодский пломбир»,
  • «Настоящий пломбир»,
  • «Ростагрокомплекс»,
  • «Свитлогорье»,
  • «Чистая линия».

А вот три лабораторных образца своего названия «пломбир» не оправдали. В них нашли растительные жиры и в десертах этих же марок оказалось меньше положенного молочного жира:

  • «Лента»,
  • «Мишка на полюсе»,
  • «Филевский пломбир».

Ранее в Роскачестве рассказали, сколько калорий в различных видах мороженого. Оказалось, что полезнее для фигуры выбирать сорбет и фруктовый лед (75 ккал и 90 ккал на 100 г продукта соответственно).

А самый ощутимый удар по талии может нанести мороженое «Лакомка»: в нем 320 ккал на 100 г. На позиции золотой середины между ними расположился простой белый стаканчик молочного мороженого с цифрой 132 ккал на 100 г десерта.