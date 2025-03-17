Эндокринолог назвала три причины выпадения волос

В своем телеграм-канале она подчеркнула, что выпадение волос — это не только внешняя проблема. Чаще всего, в 80% случаев, оно связано с внутренними процессами в организме. И причину нужно искать «внутри». Иначе никакие маски и массажи не улучшат состояние волос.
Причины выпадения волос
Врач отметила, что проблема может быть связана со множеством факторов. Она указала три из них.
Гормональные дисфункции
Волосы могут начать выпадать из-за гипотиреоза — недостатка гормонов щитовидной железы. Этот орган влияет на все системы организма. Если щитовидная железа сбоит, это приводит к ряду проблем, причем не только с волосами. Так, к их выпадению присоединятся быстрый набор веса, депрессия, сонливость, хроническая усталость. Проблемы со щитовидкой могут привести даже к бесплодию из-за нарушения менструального цикла.
Врач отметила, что выпадение волос — своеобразный маркер начинающегося гипотиреоза. Если заметили этот признак, нужно проверить щитовидку. Самый быстрый способ — сдать ряд анализов (ТТГ, Свободный Т3 и Т4, Антитела к ТПО и к ТГ).
Также к выпадению волос может привести синдром усталых надпочечников или — крайняя степень — надпочечниковая недостаточность. Кроме того, проблема возникает из-за дисбаланса половых гормонов (эстрадиола, тестостерона, ДГТ). Это связано с тем, что он ослабляет фолликулы.
Дефициты витаминов и минералов
Речь идет, например, о нехватке ферритина, цинка, биотина, магния. Из-за их дефицита корни начинают ослабевать и выпадать до того, как у волоса заканчивается жизненный срок.
Неполноценное питание
Если человек мало ест белка, то новым волосам просто не из чего формироваться. Поскольку это основной строительный материал для роста волос, при его дефиците организм в первую очередь жертвует «ненужным»: волосами и ногтями.
Также стоит обратить внимание на долю быстрых углеводов в рационе. Их переизбыток может привести к частым воспалениям в кишечнике. Это триггерит иммунную систему и может вызвать АИТ (аутоиммунный тиреоидит).
По словам эндокринолога, подозревать в «краже» волос шампуни или погоду стоит в последнюю очередь. Сначала нужно исключить именно внутренние причины. Пытаться решить проблему с помощью процедур, масел, кондиционеров бесполезно. Состояние со временем будет ухудшаться и может привести к очень неприятным эстетическим проблемам.
«Помните о своем здоровье, ни один врач не сможет выявить причину плохого состояния раньше, чем вы сами», — подчеркивает эндокринолог.
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