Эндокринолог назвала три причины выпадения волос

Волосы могут начать выпадать из-за гипотиреоза — недостатка гормонов щитовидной железы. Этот орган влияет на все системы организма. Если щитовидная железа сбоит, это приводит к ряду проблем, причем не только с волосами. Так, к их выпадению присоединятся быстрый набор веса, депрессия, сонливость, хроническая усталость. Проблемы со щитовидкой могут привести даже к бесплодию из-за нарушения менструального цикла.