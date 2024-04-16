Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

«Хотелось бы разобрать список продуктов, которые действительно необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, мёда и фруктовых соков», — сказала врач «Клиники Фомина».
Другая «вредная» категория — продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, сливки, цельное молоко, сыр и йогурты c высоким процентом жирности, пальмовое и кокосовое масла, сливочное масло, сало, жир из бекона. Они могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт отметила, что для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять максимум 10% суточной̆ калорийности, стоит замещать их полиненасыщенными жирными кислотами. К таким относятся растительные масла, рыба и морепродукты.
«Рекомендуемое потребление соли — пять грамм в сутки для взрослого человека. Людям с артериальной гипертензией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендовано ограничить количество соли, ведь ее избыток способствует возникновению отеков и повышению артериального давления», — рассказала Кущетерова.
Кроме того, у подавляющего большинства больных раком легкого развитие заболевания связано с курением — активным и пассивным. Алкоголь оказывает негативное влияние на состояние печени, поджелудочной железы и на весь организм в целом. Поэтому исключение этих продуктов из употребления необходимо для поддержания высокого качества здоровья.
По ее данным, количество необработанного красного мяса стоит ограничить 70 граммами в сутки и 500 граммами в неделю. Желательно выбирать белое мясо, а красное мясо употреблять не более одной-двух порций в неделю.