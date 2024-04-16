Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

«Хотелось бы разобрать список продуктов, которые действительно необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, мёда и фруктовых соков», — сказала врач «Клиники Фомина».