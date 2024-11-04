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Эндокринолог назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

Врач Кузнецова предложила заменить картофель другими полезными овощами.

Источник: Freepik

Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, объяснила в интервью с РИА Новости, чем можно заменить картофель в ежедневном рационе.

По мнению специалиста, близкими к картофелю по пищевым и вкусовым свойствам являются фасоль, сельдерей, батат и топинамбур.

В батате «больше медленных углеводов, которые не провоцируют резкого подъема сахара в крови». По информации врача, в батате есть кальций и магний, витамин В6 и витамин А.

По мнению Анны Кузнецовой, фасолью можно заменить картофель в первых блюдах и винегрете. Еще картофель можно заменить корнем сельдерея и топинамбуром.