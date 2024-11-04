Эндокринолог назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, объяснила в интервью с РИА Новости, чем можно заменить картофель в ежедневном рационе.
По мнению специалиста, близкими к картофелю по пищевым и вкусовым свойствам являются фасоль, сельдерей, батат и топинамбур.
В батате «больше медленных углеводов, которые не провоцируют резкого подъема сахара в крови». По информации врача, в батате есть кальций и магний, витамин В6 и витамин А.
По мнению Анны Кузнецовой, фасолью можно заменить картофель в первых блюдах и винегрете. Еще картофель можно заменить корнем сельдерея и топинамбуром.