Эндокринолог: Длительное голодание приводит к нарушению обмена веществ

В последнее время лечебное голодание и различные диеты для очищения организма стали популярной темой в интернете. Обещают мгновенные результаты: снижение веса, полное очищение организма и улучшение самочувствия. Однако насколько безопасно это на практике? Что такое лечебное голодание и в каких случаях оно может быть полезным, а в каких — наоборот, вредным? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова.