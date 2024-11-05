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Эндокринолог: Длительное голодание приводит к нарушению обмена веществ

Длительное неконтролируемое голодание может привести к нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказала эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Источник: Freepik.com/CC0

Отмечается, что в краткосрочной перспективе голодание полезно для людей с инсулинорезистентностью или предрасположенностью к диабету второго типа. Однако во время длительного голодания стресс стимулирует выброс гормона кортизола, который приводит к метаболическому и гормональному дисбалансу.

— Голодание может негативно сказываться на щитовидной железе, особенно у людей с уже существующими проблемами, такими как гипотиреоз. Длительное отсутствие пищи снижает производство гормонов щитовидной железы, что замедляет метаболизм и может привести к ухудшению самочувствия, — рассказала эксперт.

Кроме того, голодание приводит к дефициту ключевых питательных веществ.

По словам Хайкиной, голодание особенно опасно для людей с уже существующим дефицитом микроэлементов, беременных женщин, людей с желудочно-кишечными расстройствами и спортсменов.

В таких случаях отказ от пищи может привести к серьезным последствиям для здоровья, передает «Лента.ру».

В последнее время лечебное голодание и различные диеты для очищения организма стали популярной темой в интернете. Обещают мгновенные результаты: снижение веса, полное очищение организма и улучшение самочувствия. Однако насколько безопасно это на практике? Что такое лечебное голодание и в каких случаях оно может быть полезным, а в каких — наоборот, вредным? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова.