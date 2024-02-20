Эндокринолог Белова назвала причины, приводящие к диабету

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлиана Белова перечислила причины, из-за которых может развиться преддиабет. По ее словам, лишний вес, нарушение зрения, высыпания на коже или зуд, повышенное артериальное давление, боли в сердце, боли или онемение в ногах — это негативные факторы для развития болезни.