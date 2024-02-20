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Эндокринолог Белова назвала причины, приводящие к диабету

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлиана Белова перечислила причины, из-за которых может развиться преддиабет. По ее словам, лишний вес, нарушение зрения, высыпания на коже или зуд, повышенное артериальное давление, боли в сердце, боли или онемение в ногах — это негативные факторы для развития болезни.
Источник: Freepik

— Риск преддиабета также повышается с возрастом и у людей с отягощенной наследственностью по диабету второго типа, — рассказала она.

Врач предупредила об опасности неправильного питания, которое в лучшем случае приведет к избыточному весу. Не нужно увлекаться фастфудом и сладким. Белова рекомендовала долю простых углеводов (сиропов, сладостей, кондитерских изделий, добавленных сахаров) снизить до десяти процентов рациона, а фрукты ограничить двумя порциями в день.

Коварство преддиабета в том, что он прогрессирует в диабет и незаметно подтачивает здоровье, поражая важные органы, подчеркнула эндокринолог.

— Если его вовремя заметить, скорректировать питание и образ жизни, посетить врача, то нарушения углеводного обмена можно обратить вспять или надолго стабилизировать, — отметила медик в беседе с РИА Новости.

Оптимальное время для последнего приема пищи — не позднее 20:30. Об этом предупредила нутрициолог Анастасия Кондаурова.