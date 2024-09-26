Ему 130 лет и он знаком с принцем: любимец Новой Зеландии по имени Генри

Ученые также предполагают, что Генри — единственный оставшийся в живых представитель древнего отряда рептилий Sphenodontia. Известно, что его предки сосуществовали вместе с динозаврами еще 225 миллионов лет назад. Об этом свидетельствует характерный внешний вид древней рептилии: его кожа по цвету напоминает пеструю лесную подстилку. От макушки ее широкой сильной головы до кончика хвоста проходит линия жемчужных шипов. Его большие черные глаза блестят, как обсидиан, а с высоко поднятой головой он выглядит таким же царственным, как его тезка-монарх Генрих VIII.