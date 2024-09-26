Ему 130 лет и он знаком с принцем: любимец Новой Зеландии по имени Генри

Около 130 лет назад, когда новозеландские женщины только получили право голоса, а спортсмены соревновались на первых международных Олимпийских играх, на маленьком новозеландском острове вылупилась крошечная пятнистая рептилия с шипастой спинкой.
Это был детеныш туатары — уникальной рептилии, обитающей исключительно в Новой Зеландии. Тогда он чудом спасся от птиц, крыс и взрослых туатар-каннибалов, достигнув к 35 годам килограмма в весе и 50 сантиметров в длину.
В течение нескольких десятилетий представитель туатар бродил по острову Стивенс (Новая Зеландия), охотясь по ночам и греясь на солнце днем. Затем, в 1970 году, когда рептилии было уже около 80 лет, ее перевезли в музей в Инверкаргилле и дали имя — Генри.
В настоящее время, по оценкам специалистов, возраст Генри составляет от 110 до 130 лет. Вероятно, он является старейшим из ныне живущих туатар в мире.
Ученые также предполагают, что Генри — единственный оставшийся в живых представитель древнего отряда рептилий Sphenodontia. Известно, что его предки сосуществовали вместе с динозаврами еще 225 миллионов лет назад. Об этом свидетельствует характерный внешний вид древней рептилии: его кожа по цвету напоминает пеструю лесную подстилку. От макушки ее широкой сильной головы до кончика хвоста проходит линия жемчужных шипов. Его большие черные глаза блестят, как обсидиан, а с высоко поднятой головой он выглядит таким же царственным, как его тезка-монарх Генрих VIII.
За свою долгую жизнь Генри успел многое: он познакомился принцем Гарри в 2015 году, сыграл главную роль в документальном фильме, отмеченном наградами, и даже установил мировой рекорд по продолжительности жизни в неволе.
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