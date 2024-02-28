Эмпатия может передаваться от человека человеку

Эмпатия — это осознанное переживание другого человека, принятие его эмоций, а также способность представлять, что он чувствует. Возможно, это то, чего не хватает современному миру. Однако международная группа исследователей провела исследование и доказала, что не все так плохо, так как это чувство может распространяться в обществе. Об этом пишет ScienceAlert.