Эмпатия может передаваться от человека человеку

Эмпатия — это осознанное переживание другого человека, принятие его эмоций, а также способность представлять, что он чувствует. Возможно, это то, чего не хватает современному миру. Однако международная группа исследователей провела исследование и доказала, что не все так плохо, так как это чувство может распространяться в обществе. Об этом пишет ScienceAlert.
Ученые провели несколько экспериментов с участием более 50 добровольцев.
В экспериментах участникам показывали видео, на котором человек получает болезненную стимуляцию руки. Затем им показали других людей, реагирующих на этот же видеоролик. Во всех случаях специалисты измеряли уровень эмпатии добровольцев.
Наблюдение за тем, как другие реагируют сочувственно, имело тенденцию усиления переживания у участников, в то время как просмотр видео без участия посторонних, наоборот, уменьшало его. Простыми словами, эмпатичность довольно изменчива, так как на нее могут влиять люди и окружающая среда.
В одном из тестов ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая позволила измерить нейронную активность определенных областей мозга. Трансформации были замечены в передней островковой, которую ранее связывали с эмпатией. Проанализировав результаты МРТ, ученые сделали вывод, что эмпатия изменилась из-за реального обучения понимания эмоций, а не на имитации и желании угодить другим людям.
Специалисты предполагают, что забота о других может распространяться в сообществах, если ее продемонстрирует большое количество людей. Но также из-за социума велика вероятность «заражения» отсутствием сопереживания.
В современном мире уже распространилось сопереживание некоторым породам собак. Так, люди чаще начали заводить плоскомордых питомцев из-за того, что они подкупают своей беспомощностью.
Анна Морозова