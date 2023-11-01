18:22 (мск), источник: Psychologies.ru

Emotion: «Сильный страх, пережитый в контролируемых и безопасных условиях, позволяет улучшить самочувствие»

Ученые уже много лет пытаются разобраться в причинах невероятной популярности всевозможных ужастиков, фильмов в жанре хоррор, темных аттракционов, и так далее, и тому подобное. Зачем люди намеренно стремятся испытать страх и даже готовы платить за это деньги?

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Источник: Freepik

Исследование

В рамках очередного исследования на эту тему, результаты которого были опубликованы в журнале Emotion, когнитивные нейробиологи и социологи из Питтсбургского университета (США) разместили свою мобильную лабораторию прямо в подвале «Дома с привидениями» — популярного страшного аттракциона в окрестностях Питтсбурга.

На протяжении 35 минут нервы посетителей этого дома подвергаются серьезным испытаниям.

Исследователи попросили 262 гостей «Дома с привидениями», уже купивших билеты, перед тем как войти, ответить на вопросы о своих чувствах и ожиданиях. На выходе эти люди опять рассказали о своих ощущениях и впечатлениях. Кроме того, сто человек из этой группы согласились до и после посещения аттракциона сделать электроэнцефалограмму (ЭЭГ), позволяющую оценить активность головного мозга.

Результаты

1. Повышение настроения.

Результаты опросов показали, что сразу после экстремальных переживаний у всех участников резко повысилось настроение, они избавились от тревоги и усталости. Причем чем сильнее был пережитый страх, тем счастливее себя чувствовали люди.

Многие из них говорили о том, что испытывают удовольствие из-за того, что смогли преодолеть свои личные страхи и узнать о себе что-то новое.

Но самое удивительное даже не это. Как показал анализ ЭЭГ, прилив счастья у участников сопровождался резким снижением активности мозга, примерно так, как это происходит во время осознанной медитации. То есть сильный страх, пережитый в контролируемых и безопасных условиях, до некоторой степени выключает мозг, и мы в результате чувствуем себя гораздо лучше.

2. Проработка экзистенциальных страхов.

Кроме того, польза от хорроров и страшных аттракционов в том, что благодаря им мы можем прорабатывать свои самые сильные экзистенциальные страхи, учиться с ними взаимодействовать на своих условиях, вне ситуации реальной опасности, когда речь не идет о жизни и смерти, отмечают ученые.

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