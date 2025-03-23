Эмоциональная привязка, одиночество и зависимость от технологий: чем опасно регулярного общения с ChatGPT

В ходе эксперимента ученые месяц наблюдали за почти 1000 пользователями ChatGPT. Им предложили общаться с текстовой или голосовой версией чат-бота не менее пяти минут в день. Результаты показали: чем чаще человек использовал ChatGPT, тем сильнее он к нему привязывался, высокий уровень доверия к ИИ сопровождался ощущением одиночества и зависимости от технологии, голос бота не повлиял на степень эмоциональной привязанности. Об этом пишет Bloomberg.