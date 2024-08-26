Эмоции вместо крови: кто такие эмоциональные вампиры

Эмоциональный вампиризм — это форма взаимоотношений между людьми, в котором есть вампир, а есть его донор, то есть жертва. Причем в большинстве случаев донор самостоятельно, а не по принуждению отдает свои эмоциональные силы. Сам же вампир питается эмоциями и буквально забирает их у других.
Психотерапевт Альберт Бернштейн в книге «Эмоциональные вампиры. Психологическая защита от людей-кровопийц, если чеснок и амулеты уже не помогают» пишет, что эмоциональные вамиры ведут себя как дети. И если это так, то что значит быть взрослым?
В понимании специалиста, зрелость и психическое здоровье — это одно и то же. И то и другое основывается на трех важнейших установках.
1. Осознание контроля
Психологически зрелые люди понимают, что их действия в настоящем имеют определенное влияние на будущее. Несмотря на то, что это в некотором роде иллюзия, осознание контроля повышает продуктивность и спасает от безразличия.
Благодаря саморефлексии со временем человек начинает принимать более взвешенные решения. Он понимает, что может влиять на свою жизнь. Это и является преимуществом взросления.
Энергетические вампиры считают, что они не могут ничего сделать со своей судьбой, так как являются ее заложниками. Такие люди не учатся на своих ошибках, повторяют их снова и снова и плывут по течению.
2. Чувство единения
По мере взросления человек усваивает социальные правила и нормы, которые со временем становятся неотъемлемой частью жизни. Причем мы следуем им, даже не задумываясь об этом.
«Я — такой же, как и другие люди»
С возрастом человек начинает все больше ценить свое сходство с другими людьми. И зрелость строится на эмпатии.
Эмоциональные вампиры же считают, что другие люди существуют только для удовлетворения их нужд.
Справедливость — это честно
Любая социальная система основывается на взаимности. Взрослея, люди развивают чувство справедливости и используют его как своеобразное мерило для выстраивания отношений.
Для эмоциональных вампиров такого понятия, как справедливость, не существует. Они считают, что всегда должны получать то, чего хотят.
Что посеешь, то и пожнешь
Взрослый человек понимает, что чем больше он отдает, тем больше получает. Эмоциональный вампир — нет.
«Другие люди имеют право ограничить общение со мной»
Эмоциональные вампиры считают, что должны немедленно заполучить все, что хотят, и им не важно, как это отразится на других людях. Нормальный же человек понимает, где свое, а где — чужое.
Человек — существо социальное, поэтому верит, что окружающие будут придерживаться перечисленных выше норм, но эмоциональные вампиры обманывают всеобщее доверие.
3. Стремление преодолевать препятствие
Трудности на жизненном пути могут быть самыми разными. И это нормально, что, взрослея, мы сталкиваемся с препятствиями. Без них жизнь была бы легче, но безрадостнее.
Трудности помогают нам взглянуть в глаза страхам, преодолеть их и преумножить свои возможности. И у эмоциональных вампиров это получается лучше, так как помимо трудного характера они обладают еще и актерскими, геройскими и лидерскими задатками.
Как люди становятся эмоциональными вампирами
Известно, что сказочные вампиры могут обратить другого человека в вампира при помощи укуса, через который передается некий вирус.
Появление у эмоциональных вампиров собратьев объясняется множеством различных теорий. На данный момент самые распространенные из них выстроены вокруг протекающих в мозге химических процессов, детских травм, а также долгосрочного разрушительного влияния, связанного со взрослением в неблагополучной семье.
Бернштейн советует не рыться в прошлом эмоциональных вампиров, чтобы понять, почему они такими стали. Дело в том, что вы можете начать считать этих людей жертвами прошлых обстоятельств и забыть, какие решения они принимают в настоящем.
Незрелость и зло
На самом деле эмоциональные вампиры не являются злодеями, но из-за незрелости не задумываются, совершают они плохой поступок или хороший.
Других людей эмоциональные вампиры рассматривают не как отдельных личностей со своими чувствами и потребностями, а как способ удовлетворить свои нужды.
Главное оружие для борьбы с такими людьми — осознание психологической незрелости эмоциональных вампиров. Они могут совершать такие же эксцентричные поступки, как и двухлетние дети.
Самые удачные стратегии общения с эмоциональным вампиром — те же, что с расшалившимся ребенком: установка границ, готовность встретиться с непредвиденными обстоятельствами, последовательность, отказ от чтения нотаций, поощрение хорошего поведения и игнорирование плохого, а также периодическое прекращение общения.
Что делать, если вы узнали в описании эмоционального вампира себя?
Если вы осознали, что являетесь эмоциональным вампиром, не спешите расстраиваться — это хороший знак. У всех нас есть черты характера, которые можно соотнести с тем или иным расстройством личности. Распознав свои, вы можете научиться контролировать себя, минимизируя исходящий вред.
Любой эмоциональный вампир способен повзрослеть и избавиться от своих вредительских наклонностей. Однако это требует немалых усилий — как со стороны человека, так и со стороны его близких.
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