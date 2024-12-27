Эминем заявил о возможности выхода совместного альбома с 50 Cent

Хип-хоп-легенда Эминем признался, что записать совместную пластинку с рэпером 50 Cent «было бы замечательно». По словам артиста, он никогда бы не стал отрицать возможность такой коллаборации.
«Нам просто нужно перестать нести чушь и сделать это», — сказал Эминем в разговоре с Dj Whoo Kid на собственной радиостанции Shade 45.
В начале года исполнитель говорил, что очень ждет нового лонгплея 50 Cent, чей предыдущий студийник Animal Ambition увидел свет в 2014-м. При этом он опроверг слухи об их работе над общим альбомом.
На счету музыкантов около 20 совместных композиций. Последней из них стал трек Gunz N Smoke в недавнем релизе Снуп Догга и Dr. Dre «Missionary» (2024).
Ранее актер Адам Сэндлер рассказал, что Эминем появится в продолжении комедии «Счастливчик Гилмор» (1996).