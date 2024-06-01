Эминем выпустил сингл Houdini

В тексте сингла Houdini есть такие строчки: «Если бы я спросил Меган Ти Сталлион, согласится ли она сотрудничать со мной, получил бы я шанс сделать фит?» В оригинале слова «сделать фит» созвучны фразе «выстрелить в ногу» («shot a feat»). Часть слушателей сочла каламбур неуместным.