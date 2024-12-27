Эминем считает, что Кендрик Ламар заслуживает победы на «Грэмми»

Американский хип-хоп-исполнитель Эминем считает, что Кендрик Ламар должен победить во всех семи своих категориях на грядущей церемонии награждения «Грэмми-2025». Известно, что оба артиста получили номинацию за «Лучшее рэп-исполнение».
Во время интервью с DJ Whoo Kid Эминем заявил, что в этом году «очень жесткая конкуренция». Однако он твердо уверен, что победу одержит именно Кендрик.
Эминем также будет бороться за победу в категории «Лучший рэп-альбом» со своим лонгплеем The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) (2024). Недавняя пластинка Ламара GNX не получила эту номинацию, так как была выпущена после того, как американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи подвела итоги года.
Ранее Эминем заявил о возможности выхода совместного альбома с рэпером 50 Cent.