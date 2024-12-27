Эминем считает, что Кендрик Ламар заслуживает победы на «Грэмми»

Эминем также будет бороться за победу в категории «Лучший рэп-альбом» со своим лонгплеем The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) (2024). Недавняя пластинка Ламара GNX не получила эту номинацию, так как была выпущена после того, как американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи подвела итоги года.