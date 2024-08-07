Эмили Ратаковски засняли на свидании в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски и Shaboozey держались за руки во время прогулки по Нью-Йорку, а затем вместе отправилась в клуб.
«Они определенно общались и наслаждались обществом друг друга всю ночь. Они не пытались оставаться незамеченными», — рассказал инсайдер издания.
В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.
После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В апреле актриса отправилась на ужин с кинорежиссером Ноа Сакко.