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Эмили Ратаковски засняли на свидании в Нью-Йорке

Модель Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с музыкантом Shaboozey. Об этом сообщает PageSix.

Источник: Invision/AP

Эмили Ратаковски и Shaboozey держались за руки во время прогулки по Нью-Йорку, а затем вместе отправилась в клуб.

«Они определенно общались и наслаждались обществом друг друга всю ночь. Они не пытались оставаться незамеченными», — рассказал инсайдер издания.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В апреле актриса отправилась на ужин с кинорежиссером Ноа Сакко.