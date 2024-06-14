Эмили Блант провела переговоры об участии в новом фильме Спилберга об НЛО

Звезда фильмов «Оппенгеймер» и «Тихое место» Эмили Блант ведет переговоры о съемках в новом фильме Стивена Спилберга. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Deadline.
Подробности предстоящей картины пока держатся в тайне, однако уже сейчас известно, что фильм станет настоящим событием. Автором сценария выступит Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс»).
Предварительная дата выхода фильма назначена на 15 мая 2026 года.
Режиссер Стивен Спилберг — четырехкратный обладатель премии «Оскар», получивший дважды награды за лучшую режиссуру за «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера». Недавно он снял картину «Фабельманы», которая получила семь номинаций на «Оскар».
Ранее Эмили Блант воплотила образ жены физика Роберта Оппенгемера в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Проект Нолана забрал семь премий «Оскар», в том числе в трех главных номинациях — за лучший фильм, режиссуру и мужскую роль.
В мае 2024 года Эмили Блант появилась вместе с коллегой по фильму «Каскадеры» Райаном Гослингом на майской обложке Vanity Fair.