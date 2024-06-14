Эмили Блант провела переговоры об участии в новом фильме Спилберга об НЛО

Режиссер Стивен Спилберг — четырехкратный обладатель премии «Оскар», получивший дважды награды за лучшую режиссуру за «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера». Недавно он снял картину «Фабельманы», которая получила семь номинаций на «Оскар».