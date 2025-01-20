Эмбрион вымершего тасманийского волка вырастили в искусственной матке

В Colossal Biosciences утверждают, что не только создали прототип искусственной матки, но и использовали его для выращивания (culture) зародышей до половины срока беременности. Разработка позволяет контролировать среду, в которой развивается эмбрион, и наблюдать за тем, как он растет, уточнил сооснователь Colossal Biosciences Бен Ламм. Благодаря устройству можно вырастить популяцию тасманийского волка без вовлечения в процесс «суррогатных матерей», предположил Бен Ламм.