Эмбрион вымершего тасманийского волка вырастили в искусственной матке

Colossal Biosciences вырастила эмбрион вымершего тасманийского волка (талацина) в искусственной матке. Об этом пишет IFLScience со ссылкой на переписку с компанией.
В Colossal Biosciences утверждают, что не только создали прототип искусственной матки, но и использовали его для выращивания (culture) зародышей до половины срока беременности. Разработка позволяет контролировать среду, в которой развивается эмбрион, и наблюдать за тем, как он растет, уточнил сооснователь Colossal Biosciences Бен Ламм. Благодаря устройству можно вырастить популяцию тасманийского волка без вовлечения в процесс «суррогатных матерей», предположил Бен Ламм.
Тасманийский волк считается единственным сумчатым хищником, обитавшим в Австралии. На животных шла охота после европейской колонизации. Последняя жившая в неволе особь умерла 7 сентября 1936 года, через два года вид исчез и в дикой природе, вымершим его признали в 1980-е.
Тасманийские волки вырастали до 100−130 см в длину, а весили 15−30 кг. Окрас шерсти — желтовато-коричневый, с 13−19 полосами на спине и крестце (в англоязычных странах вид называют Tasmanian Tiger, что можно перевести как «тасманийский тигр»).
В октябре 2024 года в шкафу Музея Виктории (Австралия) обнаружили голову тасманийского волка, где сохранились молекулы РНК, что позволяет воссоздать геном вымершего хищника. В РНК хранится информация о генах, необходимых для функционирования определенных тканей. Так, были получены сведения о носе, глазах, языке и других тканях морды тасманийского волка.
Не все ученые благосклонно относятся к проекту по возрождению сумчатого хищника. По мнению профессора экологии Юэна Ричи из Университета Дикина, его коллеги сделают похожего на тасманийского волка. Ричи подчеркивает: реконструкция генома — это еще не все. «Воссозданные» звери не смогут перенять опыт предшественников, поэтому нельзя утверждать, что они будут вести себя как тасманийский волк.