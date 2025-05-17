Эмбарго против России: чего добивается ЕС новыми ограничениями

Согласно материалам издания Politico, этот вариант сейчас находится на стадии активного обсуждения. По данным источников издания, вопрос о введении наиболее жестких экономических ограничений планируется поднять на встрече Европейского политического сообщества в Албании. В мероприятии также примут участие представители Великобритании и Украины, что придает обсуждению дополнительную политическую повестку. Стороны ищут способы нанести российской экономике «сокрушительный удар», который затмит санкции, введенные ранее.
— Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию. Скорее, они пытаются оказать давление в связи с переговорным процессом, который мы с вами наблюдали в эти дни в Стамбуле, — сомневается Александр Бобров.
Также Бобров отмечает, что торговое эмбарго означает заморозку любых экономических контактов между Россией и Евросоюзом, что повлечет серьезные последствия прежде всего для Европы, так как во многом ее экономическое будущее базировалось на доступе к ресурсной базе нашей страны.
— Руководство ЕС сейчас делает все для того, чтобы свести на нет российско-европейское экономическое сотрудничество. Это та линия, которая была им выбрана еще в 2014, и для ЕС сейчас первостепенным является нанесение России стратегического поражения и желание, чтобы она отказалась от каких-либо мирных инициатив с Украиной и продолжила воевать, — заключает эксперт.
16 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен анонсировала разработку 18-го пакета санкций ЕС.
— Они [европейские политики] уже разрушили все, что можно было разрушить, и поэтому этот 18-й пакет направлен прежде всего на некий эффект, чтобы создать иллюзию того, что вот-вот сейчас они Россию покарают. В начале десятых годов это имело гораздо большее воздействие на все основные экономические показатели в России, чем сейчас, когда мы привыкли и относимся к этому, как к плохой погоде за окном. — подытожил Александр Бобров.
Алексей Молва