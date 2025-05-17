Эмбарго против России: чего добивается ЕС новыми ограничениями

— Они [европейские политики] уже разрушили все, что можно было разрушить, и поэтому этот 18-й пакет направлен прежде всего на некий эффект, чтобы создать иллюзию того, что вот-вот сейчас они Россию покарают. В начале десятых годов это имело гораздо большее воздействие на все основные экономические показатели в России, чем сейчас, когда мы привыкли и относимся к этому, как к плохой погоде за окном. — подытожил Александр Бобров.