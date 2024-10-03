Элтон Джон сказал, что «от него мало что осталось» из-за болезней

Британский певец и композитор Элтон Джон пошутил о своем здоровье на фоне различных тяжелых болезней, пишет Daily Mail. Об этом он заговорил после премьерного показа документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» (Elton John: Never Too Late) на 62-м Нью-Йоркском кинофестивале.
«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра и обоих коленей. По сути, единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь», — резюмировал 77-летний артист.
Он добавил, что не может в полной мере выразить свою благодарность поклонникам, какой они достойны. «Вы — люди, которые меня создали», — признался певец.
Он добавил, что «никогда не чувствовал себя таким счастливым», как сейчас, и не жалеет о решении завершить гастрольную деятельность. «Мне 77 лет, я сделал все, что мог, чтобы играть. Я добился успеха». По словам Элтона Джона, музыка все еще занимает большую часть его жизни, но самым важным в ней остаются его дети, семья и друзья.
Также после просмотра картины певец вышел на сцену, сыграв на фортепиано и спев собравшимся в зале. После он поблагодарил своих сыновей за то, что они сделали его «самым счастливым человеком в мире».
Месяц назад Элтон Джон сообщил, что частично ослеп на один глаз из-за перенесенной летом глазной инфекционной болезни. По его словам, восстановление идет медленно и зрение восстановится нескоро.
В июне певец объявил о продаже своей личной коллекции из более чем 250 предметов одежды в интернет-магазине eBay. Вырученные средства он направит в свой Фонд борьбы со СПИДом. Музыкант основал его в 1992 году. По данным самой организации, она является шестой по величине в мире по борьбе с этим заболеванием.
В августе 2023 года он попал в больницу, после того как упал на своей вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. Певца доставили в больницу в Монако с легкими травмами. В 2021 году артист уже получал травму бедра. Сам Элтон Джон отмечал, что тогда также «неловко упал».