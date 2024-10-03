Элтон Джон сказал, что «от него мало что осталось» из-за болезней

Он добавил, что «никогда не чувствовал себя таким счастливым», как сейчас, и не жалеет о решении завершить гастрольную деятельность. «Мне 77 лет, я сделал все, что мог, чтобы играть. Я добился успеха». По словам Элтона Джона, музыка все еще занимает большую часть его жизни, но самым важным в ней остаются его дети, семья и друзья.