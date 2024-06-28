Элтон Джон распродает свой личный гардероб на eBay

Певец и композитор Элтон Джон объявил о продаже своей личной коллекции одежды в интернет-магазине eBay. Вырученные средства он направит в Фонд борьбы со СПИДом. Об этом сообщает The Guardian.
Элтон Джон распродает более 250 предметов одежды. Коллекция включает множество экстравагантных элементов гардероба: например, костюм Людовика XVI и костюм утки-морячка Дональда Дака. Также в коллекцию музыканта входят рубашки с яркими принтами от Джанни Версаче, основателя бренда Versace, а также дизайнерские вещи от Йоджи Ямамото, Gucci и Ричарда Джеймса. На многих предметах одежды красуется английская буква «E» в честь музыканта (Elton John). Многие из этих вещей он выставил на продажу в интернет-магазине.
Композитор распродает свои спортивные костюмы Adidas и халаты Versace, а также сумку Gucci с прощального тура Элтона, футболку, разработанную Джанни Версаче для тура The One 1992−1993 годов, а также футболку клуба «Бристоль Сити», председателем которого он был.
Элтон Джон также попросил пожертвовать вещи своих друзей-дизайнеров. Особый интерес среди поклонников моды и коллекционеров вызовут изделия от Донателлы Версаче, включая пастельный костюм с фирменными английскими булавками.
Сообщается, что аукцион продлится 10 дней. Уже проданы 10 предметов, включая солнцезащитные очки Paul Smith за $350 (примерно ₽30 тыс.). На жакет Versace со стихами Элтона Джона и Берни Топена поступило 13 заявок.
При этом композитор отметил, что распродает вещи из своей коллекции, которую он называет «сокровищницей Атланты», подразумевая, что у него есть аналогичные коллекции и в других штатах Америки.
Ранее оригинальная акварельная картина, которая была использована для обложки книги о Гарри Поттере, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $1,9 млн. Таким образом, акварельная иллюстрация стала самым дорогим предметом из мира «поттерианы», когда-либо проданным на аукционе. Имя покупателя не раскрывается. Эта акварель украшала обложку первого издания «Гарри Поттера и философского камня» в 1997 году и была вновь использована в юбилейном переиздании к 25-летию книги.