Элтон Джон распродает свой личный гардероб на eBay

Ранее оригинальная акварельная картина, которая была использована для обложки книги о Гарри Поттере, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $1,9 млн. Таким образом, акварельная иллюстрация стала самым дорогим предметом из мира «поттерианы», когда-либо проданным на аукционе. Имя покупателя не раскрывается. Эта акварель украшала обложку первого издания «Гарри Поттера и философского камня» в 1997 году и была вновь использована в юбилейном переиздании к 25-летию книги.