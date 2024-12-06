Елочный шар из СССР выставлен на продажу по цене квартиры в Петербурге

Стоимость набора, в котором, судя по фотографии, не менее двух десятков советских игрушек, обозначена в 2,8 млн руб. Объявление опубликовано 22 ноября, просмотров у него существенно меньше, чем у ретрошарика за 7,5 млн, но интерес к этому предложению пользователи проявляют хотя бы на уровне ознакомления, счетчик просмотров приближается к цифре 90. Для сравнения: за 2,8 млн руб. в Туве, где находится продавец набора, можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру в городе республиканского значения Ак-Довурак.