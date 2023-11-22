Елочные игрушки своими руками: идеи украшений, которые можно сделать дома

Одна из главных традиций, которая ассоциируется с празднованием Нового года, — украшение новогодней елки. Необычные игрушки не обязательно покупать в магазине — своими руками можно сделать уникальные и интересные украшения, благодаря которым праздничное дерево будет не похоже на другие. В преддверии Нового года «Лента.ру» публикует подборку креативных украшений для елки, которые можно сделать дома, и рассказывает, какие материалы для этого понадобятся.

Из чего можно сделать елочные игрушки своими руками?

Из бумаги

Из фетра

Из пластиковых бутылок

Из соленого теста

Из ниток

Из фоамирана.

Новогодняя гирлянда из бумаги

Это простое в изготовлении украшение, которое можно повесить на елку или использовать в качестве новогоднего декора комнаты.

цветная бумага (зеленая, красная и желтая);

карандаш;

белая бумага;

ножницы;

клей-карандаш;

проволока.

Как сделать новогоднюю гирлянду?

Положите лист цветной бумаги горизонтально. Нарисуйте на нем небольшой контур новогодней фигуры: это может быть елка, снеговик, звезда или просто шар. Используйте бумагу разных цветов, чтобы гирлянда получилась максимально яркой. Сложите лист гармошкой и вырежьте фигуру по контуру. Сложите получившиеся фигуры пополам, чтобы линия сгиба проходила четко посередине фигуры. Намажьте клеем линии сгиба с внешней стороны. Поместите между двумя фигурами проволоку и приклейте их друг к другу таким образом, чтобы проволока находилась ровно на линии сгиба. Если хочется, чтобы украшения на гирлянде были более объемными, можно приклеить еще несколько фигур к линии сгиба — например, елку можно сделать с тремя «гранями». Приклеивайте на проволоку разные фигуры, чтобы гирлянда не получилась однообразной. Оставьте готовую гирлянду на пять минут, чтобы клей успел подсохнуть.

Поскольку гирлянда вертикальная, таких нитей с разными фигурами можно сделать несколько — в зависимости от того, что именно планируется ими украшать. Затем готовые гирлянды можно закрепить на шторах, над дверями или на потолке (это можно сделать с помощью бумажного скотча).

Игрушки из соленого теста

Игрушки из соленого теста станут необычным и долговечным украшением для новогодней елки. Такое тесто легко приготовить в домашних условиях, а сами игрушки прослужат не один год.

Материалы для игрушек из соленого теста:

мука — два стакана;

соль — один стакан;

холодная вода — 250 миллилитров;

растительное масло — столовая ложка;

бисер и пуговицы;

разноцветные ленты;

фигурные формочки для печенья;

коктейльные трубочки.

Как сделать игрушки из соленого теста?

Для начала приготовьте само соленое тесто. Смешайте муку и соль, добавьте к ним воду и замешайте тесто. Вымешивайте тесто руками до тех пор, пока масса не станет однородной. Если тесто липнет к рукам, добавьте в него ложку растительного масла. Готовое тесто должно не крошиться и держать форму. Раскатайте готовое соленое тесто скалкой, вырежьте фигурки с помощью формочек для печенья. Для круглых игрушек можно использовать и обычный стакан с тонкими краями. В целом игрушки по контуру можно вырезать и самостоятельно, но это будет сложнее и дольше, чем с помощью формочек. С помощью коктейльной трубочки сделайте небольшое отверстие в верхней части игрушки — позже через него нужно будет продеть ленту, за которую игрушка будет крепиться на елку. Украсьте игрушки с помощью лент, бисера и пуговиц — их нужно неглубоко вдавить в тесто. Используйте фантазию, чтобы придумать свой собственный дизайн: пуговицы, например, могут стать глазами снеговика или шарами на елке.

Для украшения игрушек из соленого теста подойдут любые мелкие безделушки — декорировать поделку можно ракушками, лоскутками красивых тканей, стразами и даже кусочками битого стекла.

Еще одна идея для декора — отпечатки еловых веток. Вдавите их в игрушку, а после аккуратно вытащите, чтобы на тесте остался четкий отпечаток.

Высушите готовые игрушки. Для этого их можно оставить на воздухе — в таком случае они могут сохнуть до семи дней. Если выберете сушить игрушки естественным путем, не забывайте переворачивать их раз в день, чтобы тесто высохло с обеих сторон.

Более быстрый способ высушить поделки из соленого теста — запечь их. Готовые игрушки нужно аккуратно переложить на противень и подержать в разогретой до 90 градусов духовке около 30 минут.

Высохшие поделки можно дополнительно расписать перманентным маркером, акриловой краской или гуашью.

Когда работа над декором будет завершена, вставьте в проколотое отверстие на каждой игрушке тонкую ленту. Из нее можно будет сделать петлю или бант, чтобы повесить на елку.

Новогодний шар из ниток

Простая в изготовлении и при этом необычная игрушка, которую можно повесить на елку или использовать как отдельное новогоднее украшение квартиры.

Материалы для новогоднего шара из ниток:

холодная вода — примерно 50 миллилитров;

жидкий клей (подойдет, например, ПВА);

воздушный шарик;

толстые нитки;

ножницы;

блестки и стразы для украшения.

Как сделать новогодний шар из ниток?

В большой емкости смешайте жидкий клей с водой комнатной температуры. Обратите внимание, что получившаяся масса не должна быть слишком жидкой. Опустите нитку в жидкость и пропитайте ее в растворе. Удалите излишки клея с помощью влажной тряпки или бумажной салфетки. Надуйте воздушный шарик и завяжите его. Размер шара может быть любым — от этого будет зависеть размер будущей игрушки. Обмотайте воздушный шарик ниткой в произвольном порядке. Обратите внимание — чем больше оборотов вокруг шара, тем прочнее будет готовое изделие. Пока клей не высох, на нитки можно прикрепить стразы и блестки. Положите шар на лист бумаги и оставьте его на несколько часов, чтобы нитки полностью высохли. Когда клей высохнет, аккуратно лопните шарик с помощью иголки и вытащите его из засохшей сферы. Если не хочется украшать шар блестками, готовое изделие можно покрыть акриловой краской любого цвета.

Внутрь готовых шаров можно положить светящуюся гирлянду на батарейках — такие игрушки используют не как украшения на елку, а как отдельные элементы декора.

Зимняя шапка из ниток

Это простая новогодняя игрушка, которую можно самостоятельно сделать за несколько минут. Кстати, чтобы создать такую шапку, совсем не обязательно уметь вязать.

Материалы для зимней шапки из ниток:

втулка от туалетной бумаги;

разноцветная пряжа;

ножницы.

Как сделать зимнюю шапку из ниток?

Немного согните втулку и разрежьте ее поперек на несколько равных отрезков, чтобы получились тонкие кольца. Ширина одного отрезка должна составлять около двух сантиметров. Отрежьте от мотка пряжи много кусочков одинаковой длины. Длина одной нитки — примерно 15 сантиметров. Просуньте внутрь кольца сложенную пополам нитку таким образом, чтобы с одной стороны были два свободных конца, а с другой — петля. Вставьте концы нитки в петлю и аккуратно затяните нить вокруг кольца. Продолжайте завязывать петли до тех пор, пока нитки не закроют собой всю втулку. Просуньте свободные концы ниток внутрь кольца и расправьте их. Перевяжите свободные концы нитью того же цвета. Обрежьте пряжу ножницами таким образом, чтобы образовался круглый помпон. Шапки из ниток можно дополнительно украсить — используйте горячий клей, чтобы прикрепить на нитки пластиковые бусины, звезды и шарики. Добавьте петельку из пряжи, чтобы готовую шапку можно было повесить на елку.