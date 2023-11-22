Елочные игрушки своими руками: идеи украшений, которые можно сделать дома

Одна из главных традиций, которая ассоциируется с празднованием Нового года, — украшение новогодней елки. Необычные игрушки не обязательно покупать в магазине — своими руками можно сделать уникальные и интересные украшения, благодаря которым праздничное дерево будет не похоже на другие. В преддверии Нового года «Лента.ру» публикует подборку креативных украшений для елки, которые можно сделать дома, и рассказывает, какие материалы для этого понадобятся.
Это простое в изготовлении украшение, которое можно повесить на елку или использовать в качестве новогоднего декора комнаты.
Поскольку гирлянда вертикальная, таких нитей с разными фигурами можно сделать несколько — в зависимости от того, что именно планируется ими украшать. Затем готовые гирлянды можно закрепить на шторах, над дверями или на потолке (это можно сделать с помощью бумажного скотча).
Игрушки из соленого теста станут необычным и долговечным украшением для новогодней елки. Такое тесто легко приготовить в домашних условиях, а сами игрушки прослужат не один год.
Простая в изготовлении и при этом необычная игрушка, которую можно повесить на елку или использовать как отдельное новогоднее украшение квартиры.
Внутрь готовых шаров можно положить светящуюся гирлянду на батарейках — такие игрушки используют не как украшения на елку, а как отдельные элементы декора.
Это простая новогодняя игрушка, которую можно самостоятельно сделать за несколько минут. Кстати, чтобы создать такую шапку, совсем не обязательно уметь вязать.
Сделайте несколько шапок разных цветов и повесьте их на елку — это украшение станет ярким дополнением новогоднего декора.