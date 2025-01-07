«Елки 11» заработали в прокате более 1 млрд рублей

Согласно информации, размещенной на сайте ЕАИС, российская кинолента собрала 48,149 млн рублей на предпродажах, а в день премьеры — 16,571 млн рублей. Фильм также увеличил выручку в первые после начала проката уикенды, собрав в выходные дни первой недели 154,692 млн рублей и 314,951 млн рублей на второй неделе.
Фильм, подобно предыдущим, рассказывает о чудесах, происходящих в канун Нового года. Роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков.