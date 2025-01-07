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«Елки 11» заработали в прокате более 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общие сборы проката российской комедии «Елки 11» режиссера Александра Карпиловского достигли отметки в 1 002 998 930 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Источник: Reuters

Согласно информации, размещенной на сайте ЕАИС, российская кинолента собрала 48,149 млн рублей на предпродажах, а в день премьеры — 16,571 млн рублей. Фильм также увеличил выручку в первые после начала проката уикенды, собрав в выходные дни первой недели 154,692 млн рублей и 314,951 млн рублей на второй неделе.

Фильм, подобно предыдущим, рассказывает о чудесах, происходящих в канун Нового года. Роли в картине исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков.