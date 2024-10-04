Елена Летучая вернется на «Пятницу» после восьмилетнего перерыва

В 2017-м вела программу «Школа Ревизорро». До 2017-го была продюсером «Пятница!», где в ее ведении находились все проекты семейства «Ревизорро», включая «Ревизорро-шоу». С ноября по декабрь 2017 года вела программу «Летучий отряд» на «Первом канале» о проверках в социальных учреждениях — школах и больницах. Осенью 2018-го там же вышли два авторских документальных фильма «Елена Летучая. Без мусора в голове». Является автором документальных фильмов и для других телеканалов — «ТВ-3», «СТС» и «Пятница!».