Елена Летучая вернется на «Пятницу!» после восьмилетнего перерыва, сообщила РБК Life пресс-служба телеканала. О назначении объявил продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия на ежегодной презентации нового сезона.
Летучая станет генеральным продюсером отдела журналистских расследований. Вместе со своей командой она займется созданием проектов, в которых будет «бороться против некачественного сервиса, защищать права потребителей и восстанавливать справедливость». Летучая появится в эфире «Пятницы!» уже в новом сезоне.
Картозия отметил, что редко формат шоу совпадает с ведущим. А Елена Летучая «осталась главным ревизорро страны даже после того, как их пути разошлись».
«Мне важно бороться против некачественного сервиса, и я рада, что на “Пятнице!” появится целый отдел журналистских расследований, которые мы посвятим восстановлению справедливости. Мы встретились с Николаем и поняли, что соскучились друг по другу и что такой проект нужен и мне, и “Пятнице!”, и стране», — заявила Летучая.
Елена Летучая окончила Школу теле- и радиовещания «МИТРО». С августа 2021 года она работает художественным руководителем Высшей школы телевидения «Останкино».
С февраля 2014 по март 2016-го, а также с октября 2016-го по май 2017 года Летучая была ведущей и продюсером программы «Ревизорро». Это шоу о качестве сервиса, где проверялись российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения.
В 2017-м вела программу «Школа Ревизорро». До 2017-го была продюсером «Пятница!», где в ее ведении находились все проекты семейства «Ревизорро», включая «Ревизорро-шоу». С ноября по декабрь 2017 года вела программу «Летучий отряд» на «Первом канале» о проверках в социальных учреждениях — школах и больницах. Осенью 2018-го там же вышли два авторских документальных фильма «Елена Летучая. Без мусора в голове». Является автором документальных фильмов и для других телеканалов — «ТВ-3», «СТС» и «Пятница!».
С октября 2018 года была лицом «СТС», где вела программу «Детки-предки». С ноября 2018 года на YouTube выходило шоу «Летучий надзор. Без цензуры». В ноябре 2020 года стала наставником всероссийского конкурса-проекта «ТопБЛОГ» АНО «Россия — страна возможностей». В 2022-м вела один из сезонов шоу «Ледниковый период».