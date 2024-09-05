Элементарно, Ватсон: треть британцев верит, что сможет раскрыть убийство

Такое распространенное и заведомо нелогичное убеждение основано на растущей популярности детективным фильмов, сериалов и книг. Из-за эффекта вовлеченности, аудитория подобного контента начинает ощущать себя настоящими детективами, о чем свидетельствует новое исследование. По его данным, треть британцев убеждена, что могла бы раскрыть дело об убийстве. Более того, 18% опрошенных считает, что они способны найти пропавшего человека, 17% уверены, что могут раскрыть дело о мошенничестве, а 13% ручается, что они особенно хороши в борьбе с киберпреступностью.