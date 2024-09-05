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Элементарно, Ватсон: треть британцев верит, что сможет раскрыть убийство

Изобилие книг, сериалов и фильмов о преступлениях убедило многих «кабинетных» детективов в том, что они могут добиться успеха там, где потерпела неудачу полиция.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Согласно статистическим данным, в Великобритании ежегодно остаются нераскрытыми десятки убийств. Однако, местные жители, не имеющие соответствующих компетенций, считают, что это число можно было бы сократить, если бы их допустили к расследованию.

Такое распространенное и заведомо нелогичное убеждение основано на растущей популярности детективным фильмов, сериалов и книг. Из-за эффекта вовлеченности, аудитория подобного контента начинает ощущать себя настоящими детективами, о чем свидетельствует новое исследование. По его данным, треть британцев убеждена, что могла бы раскрыть дело об убийстве. Более того, 18% опрошенных считает, что они способны найти пропавшего человека, 17% уверены, что могут раскрыть дело о мошенничестве, а 13% ручается, что они особенно хороши в борьбе с киберпреступностью.

Интересно, что исследование было проведено по заказу телеканала True Crime перед запуском нового расследовательского шоу «Убийцы: снятые на камеру». Кстати, его ведущая доктор Джулия Шоу прокомментировала результаты.

Помните, те из нас, кто снимает документальные фильмы о настоящих преступлениях, сокращают месяцы или годы полицейской работы. Не стоит недооценивать утомительную работу, связанную с раскрытием реальных преступлений — сомнительные улики, бумажную волокиту, ожидание ордеров на обыск.

Доктор Джулия Шоу
психолог и ведущая шоу «Убийцы: снятые на камеру»

Перейдем к другим исследованиям: ранее ученые выявили, что хороший сон в выходные снижает риск развития сердечных заболеваний на 20%. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.