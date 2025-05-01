Электропоезд «Диоскурия» впервые отправился из Сириуса в Сухум

СИРИУС /федеральная территория/, 1 мая. /ТАСС/. Электропоезд «Диоскурия» отправился со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, в столицу Абхазии в четверг, передает корреспондент ТАСС.
«Мы полагаем, поезд [»Диоскурия«, названный в честь античного названия Сухума], будет полный», — сказал журналистам перед отправлением «Диоскурии» заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, отвечая на вопрос о загрузке первого рейса. Он уточнил, что всего в четырехвагонном электропоезде 344 пассажирских места.
Электропоезда будут отправляться дважды в день: со станции Имеретинский курорт — в 10:35 и 20:25, из Сухума — в 05:40 и 16:20 (время московское). Остановки на территории Абхазии предусмотрены на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).
Колесников в беседе с журналистами не исключил, что количество остановок на маршруте впоследствии может увеличиться. «С первого раза мы не можем все учесть. Территория развивается, появляются новые локации, туристические точки притяжения и зоны отдыха. [Поэтому] возможно увеличение количества остановок», — сказал он, отметив, что раньше на этом направлении остановок было больше.
27 февраля «Ласточка» с сотней пассажиров совершила финальный тестовый рейс из Сириуса в Сухум. Тогда Колесников сообщил журналистам, что уже есть возможности использования не только электропоездов «Ласточка», но и новых электропоездов ЭП2Д и ЭП2ДМ с кондиционированием, что в летнее время особенно важно для путешествия в Сухум и на станцию Имеретинский курорт. Электропоезд «Ласточка» курсирует между Сочи и Гагрой с 8 июня 2023 года. В Сухум приходят пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.