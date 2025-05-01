Электропоезд «Диоскурия» впервые отправился из Сириуса в Сухум

27 февраля «Ласточка» с сотней пассажиров совершила финальный тестовый рейс из Сириуса в Сухум. Тогда Колесников сообщил журналистам, что уже есть возможности использования не только электропоездов «Ласточка», но и новых электропоездов ЭП2Д и ЭП2ДМ с кондиционированием, что в летнее время особенно важно для путешествия в Сухум и на станцию Имеретинский курорт. Электропоезд «Ласточка» курсирует между Сочи и Гагрой с 8 июня 2023 года. В Сухум приходят пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.