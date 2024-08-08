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Электронный жених, смелый пассажир и автор необычного варенья: герои этой недели

Главные новости — всегда о людях. Сделали подборку интересных и забавных историй о героях со всего мира, скрасивших прошедшую неделю.

Источник: Shutterstock

Вспоминаем лучшие истории людей за эту неделю — три из шести оказались посвящены любви.

Романтик недели

Стрелок сборной Казахстана Константин Малиновский — он очень старался попасть на Олимпийские игры в Париже, чтобы сделать там своей девушке предложение. Его избранница, Арина Алтухова, тоже входит в сборную Казахстана по стрельбе. Девушка ответила согласием.

Борец с системой недели

Пассажир самолета Антон, который летел из Самары в Пермь с пересадкой через Москву. Из-за задержки рейса Антон не успевал пересесть на второй самолет, поэтом решил плюнуть на формальности и найти самолет прямо на летном поле самостоятельно. Ему это, кстати, удалось, и до Перми Антон добрался — но в финале мужчину ждал неприятный сюрприз.

Работяга недели

Знаменитый художник Бэнкси, до сих пор сохраняющий инкогнито, ударно встретил эту рабочую неделю, представив публике сразу две работы, сделанные в разных районах Лондона. На одной изображен горный козел, на другой — два слона. Что именно хотел сказать художник, люди активно обсуждают в соцсетях.

Импровизатор недели

«Если жизнь дает тебе лимоны, сделай из них лимонад» — гласит старая американская поговорка. Житель подмосковного Орехово-Борисово воспринял совет слишком буквально — и, столкнувшись с нашествием гигантских слизней, сварил из них варенье.

Отшельник недели

Житель китайской провинции Хэбэй расстался с девушкой и от отчаяния решил уйти в горы. В глухой безлюдной местности он прожил пять месяцев — а вернувшись к цивилизации, выяснил, что стал выглядеть на десять лет старше.

Реалистка недели

Девушка Маз из из города Уокингем из Великобритании, которая решила выйти замуж за чат-бота. Девушка призналась, что к своим 38 годам устала строить отношения с обычными мужчинами, а чат-бот разделяет ее интересы, всегда готов пообщаться и не изменяет.

Георгий Мазуркевич