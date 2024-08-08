Электронный жених, смелый пассажир и автор необычного варенья: герои этой недели

Пассажир самолета Антон, который летел из Самары в Пермь с пересадкой через Москву. Из-за задержки рейса Антон не успевал пересесть на второй самолет, поэтом решил плюнуть на формальности и найти самолет прямо на летном поле самостоятельно. Ему это, кстати, удалось, и до Перми Антон добрался — но в финале мужчину ждал неприятный сюрприз.