Электрический «пончик» и магнитные рога: что нашли ученые вокруг Меркурия

В июне 2023 года космический аппарат BepiColombo совершил близкий пролет мимо Меркурия. В итоге он смог выйти на нужную траекторию, чтобы в конце 2026 года оказаться на орбите вокруг маленькой планеты. Так у ученых появился шанс проверить работу научных приборов зонда, задача которого состоит в тщательном исследовании первой планеты от Солнца. За короткий промежуток времени приборы собрали много невероятно важных научных данных о магнитном поле Меркурия. Результаты обработки этих данных, которые содержали сюрприз, были опубликованы только сейчас в журнале Nature Communications Physics, пишет IFLScience.
Меркурий отличает очень сложное магнитное поле, которое еще и подвержено влиянию Солнца из-за близкого расположения планеты к нашей звезде. Во время близкого пролета мимо Меркурия ученые проверили работу прибора MPPE.
Ученые рассказали, что зонд BepiColombo всего на 30 минут зашел в магнитосферу Меркурия, при этом он находился на высоте всего 235 км над поверхностью планеты. Однако даже за это короткое время прибор MPPE успел собрать данные о заряженных частицах. Затем ученые смогли составить карту магнитного ландшафта Меркурия.
Анализ данных показал, что многие ожидания ученых оправдались. Так, они ожидали увидеть такие структуры, как «ударная» граница между свободно текущим солнечным ветром и магнитосферой, а также своеобразные «рога», которые покрывают плазменный слой. Это область магнитосферы с более горячим и более плотным электрически заряженным газом, которая выходит в виде хвоста в сторону Солнца.
Однако что-то они не ожидали увидеть. Исследователи обнаружили так называемый низкоширотный пограничный слой, которые определяется областью турбулентной плазмы на краю магнитосферы. Именно здесь прибор MPPE нашел заряженные частицы с гораздо более широким диапазоном энергий, чем когда-либо видели на Меркурии.
Исследователи сообщают, что в его магнитосфере существуют энергичные горячие ионы вблизи экваториальной плоскости и на низкой широте. Ученые считают, что объяснить это можно только наличием области кольцевого тока вокруг Меркурия. Это явление существует и вокруг Земли, в десятках тысяч километров от поверхности. Пока неясно, откуда у Меркурия взялся такой кольцевой ток, но это можно будет выяснить, когда BepiColombo выйдет на орбиту вокруг планеты, говорят ученые.
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