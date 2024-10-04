Электрический «пончик» и магнитные рога: что нашли ученые вокруг Меркурия

В июне 2023 года космический аппарат BepiColombo совершил близкий пролет мимо Меркурия. В итоге он смог выйти на нужную траекторию, чтобы в конце 2026 года оказаться на орбите вокруг маленькой планеты. Так у ученых появился шанс проверить работу научных приборов зонда, задача которого состоит в тщательном исследовании первой планеты от Солнца. За короткий промежуток времени приборы собрали много невероятно важных научных данных о магнитном поле Меркурия. Результаты обработки этих данных, которые содержали сюрприз, были опубликованы только сейчас в журнале Nature Communications Physics, пишет IFLScience.