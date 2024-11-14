«Эльбрус» признали лучшим горнолыжным курортом в России

«Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать — от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов. Но, мне кажется, я знаю, в чем Эльбрус точно лучший — в беззаветной преданности своей команды, для которых гора — это не работа, это сама жизнь», — приводит пресс-служба слова Юмшанова на церемонии награждения.