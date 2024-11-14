«Эльбрус» признали лучшим горнолыжным курортом в России

Национальная премия «Горы России» проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Легендарный курорт под управлением “Кавказ.РФ” стал победителем главной номинации национальной премии “Горы России”. Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри», — говорится в сообщении.
Гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов назвал эту победу большим кредитом доверия команде курорта в преддверии юбилейного — 55-го — сезона на Эльбрусе.
«Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать — от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов. Но, мне кажется, я знаю, в чем Эльбрус точно лучший — в беззаветной преданности своей команды, для которых гора — это не работа, это сама жизнь», — приводит пресс-служба слова Юмшанова на церемонии награждения.
«Кавказ.РФ» под кураторством Минэкономразвития России сейчас проводит масштабную модернизацию «Эльбруса». Знаковым рубежом для курорта станет 2027 год. К этому времени откроется новая большая зона катания, число канатных дорог увеличится с пяти до девяти, появятся современный сервисный центр, новые отели и рестораны. По данным компании, объем заявленных частных инвестиций в курорт составляет свыше 40 миллиардов рублей.