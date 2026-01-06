El Pais: реакция ЕС на события в Венесуэле показывает его страх перед Трампом

По мнению автора статьи, ЕС снова оказался вне игры в один из тех важных моментов, которые определяют, чьи голоса звучат весомо на международной арене. Позиция руководства ЕС и 27 государств-членов, которым потребовалось более полутора дней, чтобы выпустить совместное заявление, не критикующее действия Вашингтона и лишь призывающее к уважению международного права, обнажила раскол ЕС по Венесуэле и Трампу. «И она показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома», — отмечается в статье.