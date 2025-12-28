El País: Европа вступила в состояние тревоги на фоне политики США

Как ранее передавало агентство Reuters, представители Пентагона в Вашингтоне сообщили европейским дипломатам о том, что США хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО, включая сферу разведки и ракетные системы. По словам источников, американские официальные лица подчеркнули, что если Европа не уложится в срок, США могут прекратить участие в некоторых механизмах НАТО по координации обороны. При этом эти сроки некоторые европейские чиновники сочли нереалистичными, указывал Reuters.