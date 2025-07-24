El Español: в Испании еврейский подростковый хор сняли с рейса за пение

По ее информации, инцидент произошел 23 июля. Речь шла о еврейском хоре. Среди прочего перед взлетом несовершеннолетние пели песни и вели себя несоответствующим образом. В результате пилот связался с гражданской гвардией, попросив принять меры и снять с рейса этих пассажиров. Члены экипажа предупреждали пассажиров о том, что, если продолжится пение или шум, будет вызвана полиция. Вожатая группы была впоследствии задержана.