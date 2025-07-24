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El Español: в Испании еврейский подростковый хор сняли с рейса за пение

Подростки вели себя «крайне конфликтно, поставив под угрозу» полет, отметили в компании Vueling.

Источник: Reuters

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Около 50 еврейских подростков были сняты с рейса из Валенсии в Париж испанской бюджетной авиакомпании Vueling. Об этом сообщила газета El Español.

По ее информации, инцидент произошел 23 июля. Речь шла о еврейском хоре. Среди прочего перед взлетом несовершеннолетние пели песни и вели себя несоответствующим образом. В результате пилот связался с гражданской гвардией, попросив принять меры и снять с рейса этих пассажиров. Члены экипажа предупреждали пассажиров о том, что, если продолжится пение или шум, будет вызвана полиция. Вожатая группы была впоследствии задержана.

В свою очередь Vueling опубликовала в соцсетях комментарий, в котором говорится, что безопасность является ключевым приоритетом лоукостера. «Группа пассажиров-подростков начала вести себя крайне конфликтно, поставив под угрозу» полет, добавили в компании. Уточняется, что несовершеннолетние неподобающим образом «обращались с аварийно-спасательным оборудованием и активно срывали обязательную демонстрацию техники безопасности, неоднократно игнорируя указания бортпроводников».