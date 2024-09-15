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Эквадорская лягушка «воскресла» после века отсутствия

В 2022 году группа ученых во время экспедиции по Эквадорским Андам обнаружила двух необычных лягушек. После проведения исследований оказалось, что это вид Pristimantis ruidus, который не видели с 1922 года.

Источник: https://www.nationalgeographic.com/

Во время экспедиции в 2022 году биолог Хуан Санчес-Нивисела (Juan Sánchez-Nivicela) и его команда обнаружили в Эквадорских Андах (Эквадор, Южная Америка) двух крошечных лягушек, которых не смогли опознать. В прошлом месяце команда ученых сообщила, что лягушки принадлежали к ранее утерянному виду Pristimantis ruidus.

Pristimantis ruidus — вид лягушек, являющихся эндемиками Эквадора. Герпетолог Джон Д. Линч описал их внешний вид следующим образом: грубая кожа, множество бугорков и необычный W-образный гребень на спине. У некоторых лягушек из головы торчат барабанные перепонки.

Международный союз охраны природы (МСОП) внес вид Pristimantis ruidus в список «возможно вымерших», поскольку ни один ученый не видел его в дикой природе с тех пор, как зоолог Джордж Тейт впервые обнаружил лягушку данного вида в 1922 году.

Повторное обнаружение этих животных, по словам ученых, может защитить наиболее деградировавшую экосистему Эквадора. По данным Красной книги, 363 местных вида земноводных находятся под угрозой исчезновения. Это составляет 57% от общего числа видов в стране.

Фауна во всем мире возрождается: ранее эксперт сообщил, что популяция амурского тигра стабилизировалась.