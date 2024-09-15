Эквадорская лягушка «воскресла» после века отсутствия

Во время экспедиции в 2022 году биолог Хуан Санчес-Нивисела (Juan Sánchez-Nivicela) и его команда обнаружили в Эквадорских Андах (Эквадор, Южная Америка) двух крошечных лягушек, которых не смогли опознать. В прошлом месяце команда ученых сообщила, что лягушки принадлежали к ранее утерянному виду Pristimantis ruidus.
Международный союз охраны природы (МСОП) внес вид Pristimantis ruidus в список «возможно вымерших», поскольку ни один ученый не видел его в дикой природе с тех пор, как зоолог Джордж Тейт впервые обнаружил лягушку данного вида в 1922 году.
Повторное обнаружение этих животных, по словам ученых, может защитить наиболее деградировавшую экосистему Эквадора. По данным Красной книги, 363 местных вида земноводных находятся под угрозой исчезновения. Это составляет 57% от общего числа видов в стране.
Фауна во всем мире возрождается: ранее эксперт сообщил, что популяция амурского тигра стабилизировалась.