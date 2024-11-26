Эксперты рассказали, как защититься от ядерного удара

Владимир Путин подписал указ об изменении ядерной доктрины. Теперь основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированная воздушная атака неядерным оружием, в том числе при помощи беспилотников.
В Совете национальной безопасности и обороны рассказали об особенностях йодопрофилактики в случае ядерного удара. Об этом пишет ИноСМИ.
Что такое ядерный взрыв и что происходит во время него
Ядерный взрыв — это процесс высвобождения огромного количества тепловой и лучистой энергии за очень малый промежуток времени. Это происходит в результате неуправляемой цепной ядерной реакции деления либо термоядерных реакций синтеза.
Во время ядерного взрыва выделяемая энергия создает огромный огненный шар с зашкаливающей температурой. В эпицентре взрыва и непосредственной близости исчезает все живое и неживое. Малый шанс на спасение рядом со взрывом дает даже самый защищенный и глубокий бункер.
За любым ядерным взрывом последует ряд поражающих факторов: световое излучение, ударная волна, проникающая радиация и радиоактивное заражение.
Примером применения ядерного оружия является сброс США ядерных бомб в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли от 70 тысяч до 80 тысяч человек в Хиросиме и около 40 тысяч человек в Нагасаки. Позже от последствий радиоактивного излучения умерли от 90 тысяч до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 70 тысяч до 80 тысяч человек в Нагасаки.
Как защитить организм во время ядерного взрыва
При ядерном взрыве происходит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду и, в частности, значительное количество радиоактивных изотопов йода.
В результате попадания в организм человека радиоактивных изотопов йода щитовидная железа поглощает его. Она является самым чувствительным органом к облучению. Попадание в организм радиоактивного йода может повышать риск рака щитовидной железы, особенно у детей. Чем младше ребенок на момент облучения, тем выше будет риск развития у него онкологии в более позднем возрасте.
Для защиты щитовидной железы от накопления радиоактивного йода применяются препараты стабильного йода — калий йодид. Правда, препараты с этим веществом не защищают организм от биологического действия других радионуклидов, которые могут содержаться в составе радиационного выброса.
Если препарат калия йодида вводится в организм вовремя, уменьшается или нейтрализуется радиационное облучение щитовидной железы. Применение препарата является эффективной стратегией снижения радиационного риска неблагоприятных последствий для здоровья людей.
Для защиты щитовидной железы рекомендуется однократное введение значительных дозировок йодида калия которое не должно повторяться из-за риска побочных эффектов. Для разных людей требуется определенная дозировка:
- младенцы от рождения до 1 месяца — 16 миллиграммов;
- дети (от 1 месяца до 3 лет) — 32 миллиграмма;
- дети (от 3 до 12 лет) — 62,5 миллиграмма;
- подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) — 125 миллиграммов.
Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения о ее необходимости.
Ранее стало известно, что в Британии был продан очередной ядерный бункер. Так британцы готовятся к началу третьей мировой войны.