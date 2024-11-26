Эксперты рассказали, как защититься от ядерного удара

Примером применения ядерного оружия является сброс США ядерных бомб в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли от 70 тысяч до 80 тысяч человек в Хиросиме и около 40 тысяч человек в Нагасаки. Позже от последствий радиоактивного излучения умерли от 90 тысяч до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 70 тысяч до 80 тысяч человек в Нагасаки.