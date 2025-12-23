Эксперты назвали истинную цель создания «золотого флота» Трампа

Однако эксперты, опрошенные ВФокусе Mail, оценивают эти планы скептически: научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин видит в них стратегию изоляции Пекина, а американист Малек Дудаков называет проект нереализуемыми «вундервафлями».
«Золотой флот» США
Администрация Дональда Трампа представила амбициозную программу по созданию нового класса военных кораблей под названием Trump. Согласно заявлениям, эти корабли, названные самим президентом «лучшими в мире, самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого линкора», должны заменить устаревающие эсминцы типа Arleigh Burke и стать основой усиленной системы ПРО.
Визуализации проекта, включая постер с кораблем USS Defiant («Непокорный»), поражающим цель лазером, и изображением Трампа с поднятым кулаком, создают образ возрождения американской морской мощи. По словам президента США, они будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами, мощными лазерами и ядерными крылатыми ракетами морского базирования. Трамп подчеркнул, что лично будет участвовать в разработке дизайна, поскольку является «очень эстетичным человеком».
Водоизмещение кораблей составит 30−40 тысяч тонн, а всего «золотой флот» должен будет насчитывать 20−25 таких судов. Строительство первых двух, по его планам, займет около 2,5 лет и обойдется в $26 млрд.
Кроме того, программа призвана стимулировать американскую экономику и судостроение. По данным CSIS, сегодня на долю США приходится лишь 0,1% мирового производства коммерческих судов против 53% у Китая. План Трампа включает создание специального офиса по судостроению с налоговыми льготами, инвестиции в верфи, обучение 100 тысяч рабочих и экспорт технологий союзникам.
Истинная цель флота
Успех или провал этой инициативы покажет, сможет ли администрация Трампа преодолеть системный кризис собственного военно-промышленного комплекса или ограничится обещаниями для политического пиара, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Он заявил, что сама по себе эта идея не нова. По его словам, детали реализации лучше оценивать военным специалистам, однако истинная цель заключается не в техническом обновлении, а в геополитической конфронтации.
«Поскольку главным противником для Трампа является Китай, всю эту будущую армаду, как и нынешнюю — а американский флот, кстати, один из самых мощных сегодня — планируется направить именно против Китая», — утверждает эксперт. Он пояснил, что ключевая роль флота в новой стратегии — блокировка жизненно важных для КНР морских путей.
Большая часть китайской торговли со всем миром — с Индией, Ближним Востоком, Африкой, Европой — идет через Малаккский пролив, это «бутылочное горлышко». Если его заблокировать, Китай окажется в стратегическом тупике. Задача Трампа, условно говоря, — создать флот, который полностью изолирует Китай от морских коммуникаций, — добавил Блохин.
Политолог убежден, что такая политика представляет собой гонку вооружений нового типа, где ставка сделана на максимально дорогие и технологичные корабли для геоэкономического, а в перспективе и военного сдерживания Поднебесной.
«Несмотря на мощь американского флота, достигнутую еще в холодную войну, сегодня лидерами в судостроении являются Китай, Япония и Южная Корея. Трамп намерен изменить эту ситуацию, вернув США лидирующие позиции в отрасли, что и стоит за масштабом анонсированных планов», — заключил он.
Обещание «вундервафли»
Американист Малек Дудаков назвал проект «золотого флота», очередными военными «вундервафлями» — эффектным, но слабо реализуемым обещанием.
"Показали красивые рендеры, пообещали построить новый тип кораблей на замену старых проблемных эсминцев типа Arleigh Burke Flight III, — отметил эксперт. Он напомнил, что с нулевых годов США пытаются реализовать программу эсминцев Zumwalt, но столкнулись с серьезными трудностями: из 32 запланированных кораблей построили только три, потратив десятки миллиардов долларов.
Сейчас обещают за два с половиной года построить сразу много новых кораблей, — сказал Дудаков. — Но всем очевидно, что на текущий момент американский ВПК настолько перегружен, что даже за 10 лет, скорее всего, не сможет их построить.
Эксперт указал на ряд технических препятствий: новые корабли должны иметь вдвое больший тоннаж, чем Zumwalt, при этом нести на себе гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и ядерные крылатые ракеты морского базирования. Однако, по его словам, гиперзвукового оружия у США пока нет и вряд ли оно появится до конца 20-х — начала 30-х годов, лазерные системы тоже отсутствуют, а от морских ядерных ракет типа «Томагавк» американцы отказались еще в начале 2010-х.
«То есть все это пока что воздушные замки, — резюмировал американист. — Но Трампу нужно показывать возвращение “золотого века” Америки, поэтому он и придумал эту историю с “золотым флотом”, чтобы демонстрировать военное возрождение». Дудаков подчеркнул, что объективно США уже отстают от Китая по количеству военных кораблей: КНР строит десятки новых фрегатов и эсминцев, в то время как у США уходят годы на постройку даже одного нового корабля.
Эксперт объяснил это проблемами логистики, нехваткой компонентов, которые раньше поставлялись из Китая, и дефицитом редкоземельных металлов. «Большой проблемой стало то, что американский ВПК попал под китайские санкции, и в этой связи проявляется дефицит материалов, сырья и компонентов», — добавил он.
По мнению Дудакова, текущий проект напоминает скорее инструмент для освоения бюджетов и является чисто политтехнологической историей. Он допустил, что в далеком будущем США могут построить несколько таких кораблей, но они появятся очень поздно и не смогут существенно усилить военный потенциал страны.
«До конца своего президентского срока Трампу вряд ли удастся построить хотя бы один такой новый корабль. Объективные проблемы американского ВПК ему, скорее всего, помешают этого достичь», — заключил американист.