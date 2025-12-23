Эксперты назвали истинную цель создания «золотого флота» Трампа

«То есть все это пока что воздушные замки, — резюмировал американист. — Но Трампу нужно показывать возвращение “золотого века” Америки, поэтому он и придумал эту историю с “золотым флотом”, чтобы демонстрировать военное возрождение». Дудаков подчеркнул, что объективно США уже отстают от Китая по количеству военных кораблей: КНР строит десятки новых фрегатов и эсминцев, в то время как у США уходят годы на постройку даже одного нового корабля.