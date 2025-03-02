Эксперты ждут судов над компаниями-прокатчиками самокатов

В России с 1 марта вступили новые правила эксплуатации СИМ. Также Минтранс планирует ввести возрастные ограничения для управления электросамокатами. Снижена максимально допустимая скорость езды на СИМ — с 25 до 20 км/ч. Кроме того, запрещается эксплуатировать мощные самокаты (с двигателем более 250 Вт) без соответствующей регистрации. Также отныне запрещается на СИМ передвигаться по проезжей части, а сами электросамокаты должны быть оснащены фарой, звонком и светоотражающим элементом.
В Минтрансе рассматривают различные варианты возрастных ограничений — с 14, 16 и 18 лет. Об этом в ноябре сообщал замглавы ведомства Валентин Иванов. Также существуют и иные точки зрения. В частности, петербургский муниципальный депутат Михаил Ветров предлагал законодательно запретить управление самокатом лицам младше 21 года.
Не бездействуют в этом вопросе и региональные власти. Так, в Москве с 1 марта ввели обязательную верификацию при аренде самокатов через портал mos.ru. Новые правила эксплуатации СИМ в Нижнем Новгороде анонсировал мэр города Юрий Шалабаев. И подобные меры не случайны, поскольку из года в год в России растет число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов.
Согласно информационно-аналитическому отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за период с января по сентябрь 2024 года в стране зарегистрировали почти 4 тыс. ДТП с участием СИМ, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Как решить данную проблему — рассказали эксперты.
Для решения проблемы с ДТП нужно ввести водительские удостоверения
Автоэксперт, член рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов уверен, что на федеральном уровне необходимо запретить управление СИМ без получения соответствующего водительского удостоверения.
— Поскольку у меня хорошее техническое образование, я считаю, что СИМ — это мопеды, и, если их мощность составляет более 250 Вт, то других оснований утверждать, что они не мопеды, нет. В определении средства индивидуальной мобильности четко указано, что в нем должно быть несколько колес или роликов и двигатель. Поэтому и мопеды, и электросамокаты, и электровелосипеды подпадают под одно определение, — сказал Попов в беседе с ВФокусе Mail.
По его словам, сейчас в России нет четкого регулирования участия электросамокатов в дорожном движении.
— В Петербурге мы пытались регулировать их размещение на улично-дорожной сети для парковки, чтобы их не разбрасывали где угодно. И неожиданно для себя мы наткнулись на то, что, согласно дорожной карте, написанной вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, мы не можем вырисовывать проект организации дорожного движения под обустройство мест для их парковки. А почему? Потому что в правилах дорожного движения порядок парковки этих способов передвижения на улично-дорожной сети не определен. Поэтому, честно говоря, все, что сейчас происходит, никакого регулирования не содержит, — добавил спикер.
Регистрационные знаки для СИМ
Также автоэксперт считает, что необходимо внедрить механизм идентификации граждан, управляющих СИМ.
— Еще одна проблема — это необратимость наказания из-за отсутствия регистрационных знаков. У Минтранса есть хорошее решение, согласно которому все должно быть помечено QR-кодами. Просто так вешать регистрационные знаки нельзя, должны быть идентифицирующие уникальные признаки. У автомобилей — это VIN, у электросамокатов такого VIN нет. Давайте QR-коды наносить, на основании которых мы будем в единый реестр вносить марку, мощность, год выпуска, что будет привязано к регистрационному знаку, — отметил он.
По мнению Попова, это позволит идентифицировать водителя электросамоката на дороге и зарегистрировать нарушение при его наличии.
«Дубина народного гнева в отношении самокатчиков и доставщиков растет, и я не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим, как доставщиков начнут бить», — заключил эксперт.
Для понимания ответственности прокатному бизнесу нужны суды
Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский также считает, что на федеральном уровне необходимо установить более четкие рамки участия СИМ в дорожном движении.
«Проблема самокатов чудовищно запущена. Мне кажется, у большинства людей данная тема вызывает просто ярость. Наверное, трудно найти людей, которые от самокатчиков не пострадали или чуть не пострадали. Я сам не сказать, что пострадал, но много раз был на грани. Конечно, надо наводить в этой сфере решительный порядок», — отметил Аграновский в беседе с ВФокусе Mail.
По его мнению, за правонарушения к ответственности стоит привлекать не только тех, кто управляет электросамокатами, но и компании, предоставляющие их в аренду несовершеннолетним.
«Должен отвечать бизнес, который эти самокаты предоставляет, причем по полной программе. Будет пара-тройка показательных процессов, и начнут они более тщательно за своими самокатами следить, сами не будут допускать несовершеннолетних или социально опасных элементов к управлению СИМ», — заключил адвокат.
Альмир Хабибуллин