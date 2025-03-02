Эксперты ждут судов над компаниями-прокатчиками самокатов

— В Петербурге мы пытались регулировать их размещение на улично-дорожной сети для парковки, чтобы их не разбрасывали где угодно. И неожиданно для себя мы наткнулись на то, что, согласно дорожной карте, написанной вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, мы не можем вырисовывать проект организации дорожного движения под обустройство мест для их парковки. А почему? Потому что в правилах дорожного движения порядок парковки этих способов передвижения на улично-дорожной сети не определен. Поэтому, честно говоря, все, что сейчас происходит, никакого регулирования не содержит, — добавил спикер.