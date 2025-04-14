Эксперты: запретят ли в России коллекторов

Запрет коллекторов
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), а также предоставить заемщику право в течение 10 дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности», — сказано в пояснительной записке.
Авторы уверены, что данное предложение позволит оградить заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. Также отмечается, что в случае принятия данного законопроекта возможности коллекторских организаций снизятся, а интересы и права граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, будут защищены.
О том, необходимо ли запрещать коллекторов в России, не приведет ли это к увеличению нелегального сектора взыскания долгов, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
На смену коллекторам придут «хулиганы»
Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов считает, что коллекторская деятельность, осуществляемая в рамках закона, необходима, поскольку она содействует государству в решении долговых споров.
«Сама по себе коллекторская деятельность — это не что-то плохое, если она цивилизованная и в рамках закона. В случае принятия данного законопроекта мы можем убрать целый пласт бизнеса, который разгружает государственную систему приставов. Причем коллекторы не только взыскивают долги, но они еще находят и другие пути разрешения долговых споров», — сказал Крылов.
По его словам, в случае запрета коллекторов их функцию на нелегальной основе будут выполнять иные лица, деятельность которых и вовсе не будет поддаваться никакому контролю.
«И мы с вами останемся с хулиганами, которые продолжат вымогать деньги. Поэтому я не вижу смысла запрещать этот бизнес. Чтобы что-то запрещать, нужно понимать, в чем, собственно, состоит проблема, почему мы его запрещаем. Я очень хорошо знаком с тем, как устроен этот бизнес, и довольно часто общаюсь с этими людьми и вижу, как они работают. Поэтому говорить, что они совершают что-то противозаконное, неверно», — добавил спикер.
Коллекторская деятельность — посягательство на права граждан
Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский поддержал инициативу о запрете коллекторской деятельности в России.
«Сколько существует коллекторская деятельность, у меня как у адвоката с большим стажем всегда это явление вызывало недоумение. Нас еще в университете учили, что государство обладает монополией на применение насилия, включая психологическое. Когда тебе звонят по сто раз, это тоже не особо приятно. На мой взгляд, коллекторская деятельность с точки зрения закона и Конституции необъяснима. Принуждением к уплате долга должны заниматься только соответствующие государственные структуры, которые действуют в рамках закона и на них наложены некие обязанности по соблюдению соответствующих прав граждан», — отметил Аграновский.
По словам эксперта, после запрета коллекторской деятельности в РФ можно увеличить штаты судебных приставов, которые и должны заниматься решением долговых споров.
«Коллекторская деятельность связана с посягательством на права граждан, а ущемлять их права может только государство в рамках соответствующих законных процедур», — заключил он.