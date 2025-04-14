Эксперты: запретят ли в России коллекторов

«И мы с вами останемся с хулиганами, которые продолжат вымогать деньги. Поэтому я не вижу смысла запрещать этот бизнес. Чтобы что-то запрещать, нужно понимать, в чем, собственно, состоит проблема, почему мы его запрещаем. Я очень хорошо знаком с тем, как устроен этот бизнес, и довольно часто общаюсь с этими людьми и вижу, как они работают. Поэтому говорить, что они совершают что-то противозаконное, неверно», — добавил спикер.