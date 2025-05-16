Эксперты высказались о запрете мигрантам привозить свои семьи в Россию

«Но у нас же никто особо ничего не спрашивает. Референдум по этому поводу не проводится. Хотя, если его провести, сами понимаете, какой будет разгромный счет в пользу противников миграции. Я эту меру поддерживаю. Я вообще поддерживаю любое ограничение миграции в Россию. Белоруссия обходится без миграции, например. Китай обходится без миграции практически. Поэтому и нам тоже, конечно, хотелось бы, чтобы этот процесс минимизировался, если бы не прекратился вообще. Я считаю, что экономике и стране в целом от мигрантов ничего, кроме вреда, нет. Не говоря уже о том, что какая специфика миграции. Ведь к нам едет не высококвалифицированная рабочая сила. Если к нам бы ехали инженеры-авиастроители или хотя бы инженеры-машиностроители, такую миграцию можно было бы только приветствовать», — отметил адвокат.