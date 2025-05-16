Эксперты высказались о запрете мигрантам привозить свои семьи в Россию

«Приехали — поработали — спасибо — до свидания»
Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ужесточить миграционное законодательство в России. В частности, он предложил запретить иностранным гражданам привозить свои семьи в страну, а также выдавать российские паспорта на основании трудовой визы.
«Приехали — поработали — спасибо — до свидания», — написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов уверен, что законодательно должны жестко пресекаться любые попытки создания анклавов по этническому признаку.
«А для мигрантов, нарушивших закон, путь только один — выдворение за пределы России», — добавил он.
Глава региона поручил подготовить соответствующий законопроект для внесения в Государственную думу. По его словам, на ужесточение миграционной политики стоит смотреть не как на «дискриминацию по национальному или религиозному признаку», а как на меру по обеспечению национальной безопасности.
О том, каковы шансы на введение подобной меры, а также почему она необходима, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Кто заинтересован в мигрантах
Член Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов данную инициативу поддержал.
«Идея правильная совершенно. Мы должны внедрять систему, которая будет в том числе ограничивать возможность спокойно перемещаться мигрантам. Но на сегодняшний момент инициатива главы Крыма я думаю, что не будет услышана, потому что мы видим совершенно другие тенденции. Эти тенденции диктуют буржуазия и чиновники, которые заинтересованы в мигрантах», — считает Кабанов.
Но, по его словам, рано или поздно в России ужесточение миграционного законодательства произойдет.
Постепенно мы к этому идем, большим трудом. В течение трех лет мы сделали большой прорыв в этом направлении, — заключил член СПЧ.
Проведение референдума об ужесточении миграционной политики
Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский считает, что вопрос ужесточения миграционного законодательства в России назрел давно, поэтому такое предложение вполне актуально.
«Но вопрос в том, что такое предложение уже не впервые пытаются внести на обсуждение Госдумы. И были и есть депутаты, которые считают подобные меры неприемлемыми. В общем, мнения там разделились. Интересы у разных групп тоже разные. У тех, кто эксплуатирует мигрантов, одни интересы. У них интерес, чтобы их завозили как можно больше и чтобы они заезжали с семьями, чтобы чувствовать себя как можно комфортнее, и на как можно более длительные сроки. Бизнес заинтересован в мигрантах», — сказал Аграновский.
«Но у нас же никто особо ничего не спрашивает. Референдум по этому поводу не проводится. Хотя, если его провести, сами понимаете, какой будет разгромный счет в пользу противников миграции. Я эту меру поддерживаю. Я вообще поддерживаю любое ограничение миграции в Россию. Белоруссия обходится без миграции, например. Китай обходится без миграции практически. Поэтому и нам тоже, конечно, хотелось бы, чтобы этот процесс минимизировался, если бы не прекратился вообще. Я считаю, что экономике и стране в целом от мигрантов ничего, кроме вреда, нет. Не говоря уже о том, что какая специфика миграции. Ведь к нам едет не высококвалифицированная рабочая сила. Если к нам бы ехали инженеры-авиастроители или хотя бы инженеры-машиностроители, такую миграцию можно было бы только приветствовать», — отметил адвокат.
Миграционная проблематика — вопрос суверенитета страны
Заслуженный юрист России Иван Соловьев уверен, что миграционный вопрос напрямую связан с суверенитетом страны.
«Мы сейчас видим постепенный процесс возвращения подлинного суверенитета во всех областях нашей жизни, в том числе и в сфере миграционного законодательства. Что было еще каких-нибудь 4−5 лет назад? Нам говорили, что миграция — это замечательно, что без мигрантов нам не прожить, что мигранты вносят свободу. А что шло параллельно? Параллельно мигранты создавали не просто диаспоры, а места компактного проживания и ведения бизнеса людей различных этнических групп. Они основывались не на российском законодательстве, а на собственных традициях и на собственном видении того, как им жить в России. Налоги они практически вообще не платили в наш бюджет. А российское гражданство, давайте будем честными, они просто покупали. Просто покупали. Мы им не предоставляли его. Просто были негодяи, которые гражданство продавали», — сказал Соловьев.
Это привело к тому, что в стране сложилась ситуация, при которой мигранты поняли, что можно воспользоваться схемой незаконного приобретения российского гражданства и получать все права российского гражданина, отметил эксперт.
«Я очень рад, что мы наконец-то начали понимать, какую угрозу несет данная проблематика. Предложения, которые озвучены главой Крыма, абсолютно логичны. Да, мы видим, что преступность среди мигрантов растет, и способствуют этому в том числе те возможности, которые мы, не подумав в свое время, предложили и предоставили мигрантам. Поэтому предложение Аксенова правильное. Приехали — не больше пяти лет поработали — заработали — налоги заплатили — спасибо, до свидания. Без всяких перевозок сюда всех семей, детей, которые вообще не разговаривают по-русски», — добавил юрист.
Соловьев считает, что данная инициатива найдет отклик и будет поддержана.
«Политическая воля к принятию таких решений есть, я думаю, предложение Аксенова будет поддержано», — заключил спикер.