Эксперты: Запад через Азербайджан хочет открыть второй фронт против России

В последние дни наблюдается обострение отношений между Россией и Азербайджаном. Поводом тому стало задержание 27 июня нескольких десятков выходцев закавказской республики в Екатеринбурге по делу об убийстве предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году. Во время оперативных мероприятий два человека скончались — ими оказались братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы.
В этот же день Министерство иностранных дел Азербайджана выразило РФ «решительный протест». Также в ведомстве призвали российскую сторону провести расследование и привлечь к ответственности. В СК России сообщили, что один из задержанных уроженцев Азербайджана скончался, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
Далее со стороны официального Баку последовали демарши и отказ от совместных с российской стороной мероприятий. Накануне стало известно, что МВД Азербайджана проводит операцию в офисе издания «Sputnik Азербайджан», которое входит в МИА «Россия сегодня». В результате были задержаны семь человек, включая главу редакции и шеф-редактора. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержаниями российских журналистов, выразил надежду на скорое их освобождение.
«Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения», — сказал представитель Кремля.
Претензии азербайджанской стороны к России, а также последовавшие за этим шаги выглядят скорее как повод к обострению отношений, нежели причина. Опрошенные ВФокусе Mail эксперты рассказали, кто подталкивает Баку к конфликту с Москвой.
Доктор политических наук, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Закавказье — это регион, за который в разное время боролись многие мировые державы, и нынешнее время не считается исключением.
«За влияние в этом регионе постоянно боролись и Россия, и Иран, и Турция, и Запад. Естественно, есть силы, которые хотели бы выдавить Россию из этого региона, из Армении, из Азербайджана, вообще выдавить из этой зоны влияния. Вот почему здесь вполне можно усматривать элемент политического противостояния и, как результат, обострение всевозможных отношений», — сказал Кошкин.
По словам эксперта, в наши дни есть несколько государств, которые заинтересованы в вытеснении России.
«Турция — это довольно своеобразное государство, с которым мы стараемся выстроить отношения, даже там создаем некий энергетический хаб, пытаемся найти точки соприкосновения. Но порой Турция поступает весьма своеобразно. И мы знаем, что в Сирии сейчас они серьезно продвигают свое влияние, как и в Азербайджане. Не стоит забывать, что за вытеснение России из Закавказья выступали также и Соединенные Штаты, они тоже за то, чтобы выдавить нас из этого региона», — заключил политолог.
Директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что Азербайджан давно находится в коалиции недругов России.
«Дело в том, что идеология Азербайджана — это идеология строительства маленькой, но великой нации, которая должна постоянно расширяться, исторгая чужеродные элементы из пространства, которое некогда было исторической предтечей этого государства. Такими чужеродными телами стали Армения, а теперь и Россия. Дополнительно на ситуацию влияют британцы, по-видимому, Европейский союз и Соединенные Штаты. Естественно, здесь играет роль и большая и тесная связь Азербайджана с Израилем. Я думаю, что сейчас Азербайджану Запад предложил Россию атаковать политически», — сказал Колташов.
Политолог считает, что через Азербайджан Запад стремится открыть против России второй фронт.
«Мы наблюдаем политический крупномасштабный демарш против России, уже достаточный для того, чтобы возник вооруженный конфликт. Просто российская дипломатия является сверхвыдержанной, сверхдисциплинированной и аккуратной. И именно поэтому Россию еще не спровоцировали на какой-то резкий ответ, который нужен Баку и тем, кто ему дал распоряжение действовать против России. Тем более что нарастает кризис бандеровского государства на Украине и есть интерес открыть второй фронт против России», — отметил спикер.