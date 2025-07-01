Эксперты: Запад через Азербайджан хочет открыть второй фронт против России

«Турция — это довольно своеобразное государство, с которым мы стараемся выстроить отношения, даже там создаем некий энергетический хаб, пытаемся найти точки соприкосновения. Но порой Турция поступает весьма своеобразно. И мы знаем, что в Сирии сейчас они серьезно продвигают свое влияние, как и в Азербайджане. Не стоит забывать, что за вытеснение России из Закавказья выступали также и Соединенные Штаты, они тоже за то, чтобы выдавить нас из этого региона», — заключил политолог.