Эксперты: зачем Буданов* поехал в Красноармейск

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) заметили на пути в окруженный российскими военными Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом в своем Telegram-канале заявил майор украинской армии Андрей Ткачук.
«Буданов* со своим спецназом был замечен на пути в Покровск», — написал он.
Он также отметил, что такое решение главы ГУР якобы может быть предвестником «особых мер».
Эвакуация или ликвидация высокопоставленных офицеров
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что Буданов* поехал в Красноармейск для выполнения особо важного задания, связанного с присутствием в зоне боев высокопоставленных офицеров ВСУ и НАТО.
«Я полагаю, что в Красноармейске находятся высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО. Одной из задач может быть их эвакуация. Причем, если это невозможно, то также возможен сценарий их физического устранения. Такую задачу спецназ тоже решает. Подобное, кстати, уже было в Мариуполе, Бахмуте. Их ликвидируют для того, чтобы они не рассказали об участии их стран в конфликте против России. Причем, эта задача могла быть поставлена не Зеленским, а Западом. Буданов* же сотрудник британской разведки. Он находится под колпаком Британии и делает все по их указке», — полагает собеседник издания.
Кроме того, полковник не исключил, что Буданов* вместе со спецназом мог отправиться в Красноармейск для того, что забрать какие-либо секретные документы.
Информационный шум
Матвийчук также предположил, что заявление Ткачука может являться обычным вбросом, чтобы привлечь внимание СМИ. При этом сам Буданов* в Красноармейск мог и не ехать.
«Я думаю, что не стоит исключать и вариант блефа для привлечения внимания СМИ в качестве информационного шума. Дело в том, что Зеленский уже полностью заврался. Он предоставил фальшивую карту президенту США Дональду Трампу, на которой украинская армия якобы наступает, а наши войска — бегут. А сегодня у них — три котла. Поэтому они не хотят, чтобы американские и евроейские журналисты попали в этот район, чтобы они не увидели правду. Так как это будет означать отток денег, оружия, если медиа растиражируют ложь Зеленского», — отметил он.
Возможно, Буданов* поехал за политическими очками
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail не исключил, что глава украинского ГУР мог поехать в Красноармейск для того, чтобы заработать политические очки. Однако для этого Буданову* необходимо там добиться успеха.
«Буданов* мог поехать туда, чтобы поднять свой рейтинг. Можно напомнить, что между Будановым* и Зеленским присутствует и политическая конкуренция. Но для того, чтобы повысить свой рейтинг, нужно иметь успех. Его в политике Буданова* пока нет. Очень многое будет зависеть от ситуации на поле боя. При этом возможности изменить ситуацию в Красноармейске ни у того, н и у другого уже нет», — отметил экс-нардеп.
Килинкаров добавил, что Буданов* делает свою заявку на какое-то политическое будущее. Однако никаких инструментов для этого у него нет.
«Если с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Британии Валерием Залужным еще все понятно — ему политические инструменты может предоставить тот же бывший украинский президент Петр Порошенко**. То с Будановым вообще не понятно, как эта история будет конвертирована в политическую составляющую», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
*Внесен в список террористов и экстремистов
**Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму