«Я полагаю, что в Красноармейске находятся высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО. Одной из задач может быть их эвакуация. Причем, если это невозможно, то также возможен сценарий их физического устранения. Такую задачу спецназ тоже решает. Подобное, кстати, уже было в Мариуполе, Бахмуте. Их ликвидируют для того, чтобы они не рассказали об участии их стран в конфликте против России. Причем, эта задача могла быть поставлена не Зеленским, а Западом. Буданов* же сотрудник британской разведки. Он находится под колпаком Британии и делает все по их указке», — полагает собеседник издания.