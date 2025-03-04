Эксперты выяснили средний срок поиска новой работы россиянами

Почти половина опрошенных (48%) уже знали, куда пойдут работать к моменту увольнения: они получили предложения или дошли до финальных этапов собеседований. Треть участников (31%) начала активно искать работу только после увольнения, а 17% решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть перед новым этапом. При этом перерывы чаще брали женщины (20%) по сравнению с мужчинами (15%).