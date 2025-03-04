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Эксперты выяснили средний срок поиска новой работы россиянами

Опрос, проведенный сервисом «Авито Работа», показал, что средний срок поиска новой работы для россиян составляет шесть-семь месяцев после увольнения.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Согласно результатам исследования, 15% респондентов смогли устроиться на новое место сразу, не делая перерыва. 9% нашли работу всего за две недели, а 8% — в течение месяца после подачи заявления на увольнение. 5% опрошенных поделились, что нашли новую работу за два месяца, сообщили в РБК.

Чуть меньше 4% респондентов искали работу до трех месяцев, а 3% — до четырех. 4% участников опроса отметили, что нашли новую работу в течение пяти-шести месяцев, 2% — за семь-восемь месяцев, а 3% искали работу от девяти месяцев до года. Наиболее продолжительный срок — более года — понадобился 22% респондентов для выхода на новое место.

Почти половина опрошенных (48%) уже знали, куда пойдут работать к моменту увольнения: они получили предложения или дошли до финальных этапов собеседований. Треть участников (31%) начала активно искать работу только после увольнения, а 17% решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть перед новым этапом. При этом перерывы чаще брали женщины (20%) по сравнению с мужчинами (15%).

Ранее сообщалось, что отстранённость и эмоциональное выгорание подчиненных заметно влияют на финансовые результаты работодателя. Эти затраты почти в 3 раза превышают среднюю стоимость медицинского страхования и в 3,3 — 17,1 раза — среднюю стоимость обучения сотрудников.